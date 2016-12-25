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Не теряя ни дня

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Неужели Христос пришел в мир для того, чтобы мы раздраженно спорили, какого числа у Него день рождения? Инокиня Евгения (Сеньчукова) размышляет над бесконечными спорами между "новостильниками" и "старостильниками" о дате празднования Рождества Христова.
Не теряя ни дня
Фото: misanec.ru

«Родился Иисус! Его настало время!
Бессмертен только он, рожденный в Вифлееме!
Пан умер! Умер Пан! И больше нет богов!»

Гийом Аполлинер

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Сегодня в большинстве стран – католических и протестантских, да и в православных тоже – празднуют Рождество Христово. А в четырех оставшихся жить по юлианскому календарю Православных Церквах – Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Русской (в особенности, конечно, в Русской) – усилятся споры о переходе на новый стиль. Причин возмущения будет две:

– зачем отрываться от всего мира?

– как отмечать Новый год?

Кривить душой не будем. Важнее, конечно, вторая причина. И дело вовсе не в еде. Могу без ложной скромности заметить, что в новогоднюю ночь у нас дома, несмотря на пост, всегда был такой праздничный стол, что никто из гостей и не вспоминал о мясе или яйцах. Хотя в нашей семье даже скоромный майонез стараются в Рождественский пост не использовать.

Загвоздка состоит в праздничных днях. Новогодний период в нашей стране отмечается на широкую ногу: производство стоит, офисы затихают, но ни в одном доме не умолкает веселье. И, нет, вовсе не обязательно это веселье сводится к пьянству и чему-то худшему. Просто встречи старых друзей в период зимних каникул; просто дети бегут на елки; просто поют песни и радуются; просто шумная земная радость.

Трезвомыслящий православный человек скажет: «В последнюю неделю перед Рождеством Христовым веселье неуместно! Что это за аскетический подвиг – под елочкой, переодевшись зайчиком, с бокалом шампанского? Ну и что что вино во все дни, кроме среды и пятницы, в этот пост можно? Нечего фарисействовать! Главный пост – не в Типиконе, а в сердце, а оно-то в этой праздничной суете и не постится».

Православный человек совершенно прав. Есть только один маленький нюанс. Задумаемся на мгновение: а для чего, собственно, нам нужен Рождественский пост?

Если вбить это словосочетание в поисковике, выскочит несчетное количество ссылок. А вот конкретные святоотеческие тексты найти не просто: нашла я святителя Феофана Затворника, но и тот говорил больше о послушании Матери-Церкви, чем о самой сути поста. В большинстве же текстов можно найти календарь с указанием дней, в которые разрешается или не разрешается рыба. В некоторых текстах деликатно напоминают, что пост несовместим с увеселениями. Однако увеселения увеселениям рознь: в Российской империи даже Великим постом отменяли далеко не все концерты, а в современной Греции в первый день Великого поста весело запускают бумажных змеев.

Что же касается поста Рождественского, то он в целом вполне «развлекательный»: несколько почитаемых в народе праздников (Введение во Храм Пресвятой Богородицы, святитель Николай, святая великомученица Варвара), легкий устав (рыбу миряне ели почти во все дни), в целом ожидание праздника, висящее в воздухе запахом хвои и пением ирмосов канона Рождества на службах.

Почему так?

В Католической церкви для периода подготовки к празднику Рождества Христова используется красивое слово «Адвент» – «пришествие». Время Адвента посвящается радостному (это важно) ожиданию прихода Христа – Младенца и Царя. Благочестивые католики посвящают эти дни размышлениям о Втором Пришествии Христа и покаянию. Что, впрочем, нисколько не мешает им вместе со своими детьми рисовать и делать своими руками вертепы, украшать дома свечами, еловыми ветками и венками, ходить на ярмарки – в том числе и благотворительные…

Православный человек вновь вступить в полемику и напомнит, что братья-католики не считают Адвент периодом поста. Разве только по традиции в некоторых местах отказываются от мяса в Сочельник да отдельные ревнители благочестия берут на себя какой-то более строгий подвиг ограничения в пище. Что ж, это справедливое замечание. Но основную-то суть предрождественских дней западные христиане уловили совершенно верно: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте!» – и можно только горестно вздохнуть, что за спорами, можно ли есть рыбу на Николу Зимнего, если он выпадает на пятницу, именно об этом мы часто и забываем. Хотя, как уже было сказано выше, в самой народной традиции и в самом уставе, пищевом и богослужебном, Рождественского поста сквозит это радостное «Встречайте!»

Так что новогодние выходные ожиданию Рождества Христова не помеха, если только научиться их наполнять этим мотивом Встречи. Если в гости к другу ты идешь с надеждой встретить в нем Христа, если сам раскрываешь двери гостям, чтобы живущий в них – и в них тоже! – Христос не остался и этой зимой в неуютной, продуваемой всеми ветрами пещере, если собственному ребенку билет на елку ты вручаешь, как древние три волхва дары Божественному Младенцу – никакого нарушения поста тут нет.

А что трапеза у тебя чуть скромнее, чем у непостящихся друзей – что ж, волхвы, следуя за звездой, вряд ли ели салат оливье с рябчиками и холодец, да и пастухи вышли в поле, на котором услышали пение ангелов, явно не с бутербродами с сервелатом. Звезда от этого светила не менее ярко, а ангелы пели не менее весело. Увидим ли мы в городской иллюминации звезду, услышим ли в шуме празднующей толпы ангельские голоса? Это уже от нас зависит.

А теперь вспомним о первом недоумении. Зачем мы отрываемся от всего мира?

На самом деле, никакого «зачем» тут нет, сам вопрос поставлен некорректно. Просто так исторически сложилось. Народу некогда не понравилась идея перехода на новый календарь, а Церковь не стала настаивать. Есть, конечно, причины канонического характера: Кириопасхи, совпадения Благовещения со Светлым Христовым Воскресением, не будет никогда, а в годы, на которые приходится поздняя Пасха, может полностью исчезнуть Петров пост, – но реального значения это не имеет.

Кириопасха – совпадение красивое, но все равно настолько редкое, что многие его и так не застают в течение жизни. Петров пост исторически вообще «заместительный», так что и без него принципиально можно обойтись. Многие и сегодня обходятся, ничуть не чувствуя себя виноватыми. По крайней мере, среди православных арабов, с которыми мне довелось общаться, мне встречались люди, удивленно спрашивавшие: «Разве Апостольский пост – не для монахов только?», – да и в России даже среди воцерковленных людей нередко можно встретить легкомысленное отношение к «Петровкам».

От себя, между тем, замечу, что ежегодная дискуссия о старом и новом стиле, обостряющаяся, разумеется, в конце декабря, меня чрезвычайно утомляет своей, простите за прямоту, мелочностью. Неужели Христос пришел в мир для того, чтобы мы раздраженно спорили, какого числа у Него день рождения? Сдается мне, Он готов его отпраздновать и два, и три раза – лишь бы все успели.

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Правда, есть один нюанс.

Представьте себе фантастическую ситуацию, что сейчас Русская Церковь возьмет и перейдет на григорианский (точнее, новоюлианский) календарь. Проснемся мы завтра, 26 декабря – а Рождество уже прошло. Хорошо, не будем доводить до абсурда – отметим 19 января праздник Богоявления, а 20 января объявим днем перехода на новый стиль. И вместо Собора Иоанна Предтечи отметим день памяти Евфимия Великого. Не станем впадать в мракобесие и суеверие – вряд ли Иоанн Предтеча, святители Филипп Московский и Феофан Затворник, святая равноапостольная Нина, преподобные Антоний и Макарий Великие обидятся на нас за то, что мы один раз в своей жизни пропустим их праздники. Не думаю также, что сильно огорчатся желающие поздравить Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, тем более, что уж это-то точно можно сделать по новому стилю.

Короче говоря, ничего страшного не произойдет. Просто выпадут из церковного календаря какие-то две недели – вряд ли следующее поколение об этом вспомнит.

Признаюсь, единственное, что лично мне неприятно в этой перспективе – нехорошая символика. Этакая церковная сказка о потерянном времени. А его и так слишком мало, и терять его совершенно не хочется.

Впрочем, и это всего лишь дурная ассоциация, ибо Христос родился, и отныне мы свободны от всех страшных знаков и символов, от темных духов духов и их проклятий.

И потому всех христиан, празднующих сегодня Рождество Христово, поздравляю:

Gaudete, gaudete! Christusestnatus
Ex Maria virgine, gaudete!

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