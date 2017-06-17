Не все приходы могут браться за восстановление святынь, считают в Совете по церковному искусству

17 июня. ПРАВМИР. Не все приходы, даже московские, способны взять на себя профессиональное восстановление старинных святынь, находящихся в храмах, заявил глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин в интервью "Журналу Московской Патриархии".

“Осматривая московские храмы, особенно никогда не закрывавшиеся, я, к своей горечи, обнаружил: значительное число икон и росписей находится в неудовлетворительном состоянии. Чтобы очистить их от чужеродных наслоений и сохранить для потомков, нужны немалые средства. Финансово стесненные приходы на себя взвалить подобную ношу не в состоянии. Тем более восстановление одной иконы, если заниматься им как положено, вполне может потянуть на сотни тысяч, а иногда и на миллион рублей”, – отметил он.

По словам протоиерея Николая Калинина, приходские советы подчас нанимают «специалистов», которые подряжаются выполнить работу гораздо дешевле, но при этом наносят древнему памятнику иконописи дополнительный ущерб.

“Увы, после такого вмешательства иногда непоправимый. Быстро изменить подобную ситуацию в условиях рыночной экономики не всегда возможно”, – констатировал глава совета.

По словам эксперта, работа древлехранителя должна заключаться в том, чтобы не допускать подобных ситуаций. При составлении реестров памятников необходимо определять вместе со специалистами состояние икон, докладывать об этом правящему архиерею и в Патриарший совет по культуре для принятия решений.

“Также, по нашему мнению, назрело создание сети государственных межобластных реставрационных центров (по одному на две-три епархии), где подобные работы можно было бы финансировать на паритетных началах за счет как государственных (особенно в случае особо ценных памятников), так и церковных организаций”, – отметил эксперт.

В качестве примера непрофессионального отношения к святыням он привел пример.

“Недавно в одном подмосковном городе, где Церкви передан ряд монастырей и древних храмов, в старинной обители довелось любоваться образом Спасителя XIX столетия, чудом сохранившимся на потолке одного из алтарей. И вот слышу от одной из насельниц: «Посмотрите пока… Ничего, скоро мы ее собьем! Матушка игумения благословила переписать всё “по канонам”. Звучит удручающе. Если некоторые начальствующие в храме или монастыре, не обремененные ни художественным образованием, ни профессиональным опытом в этой области, принимают за соответствие канонам Церкви такое бездушное рвение, могу их разочаровать. Во-первых, они сильно заблуждаются, а во-вторых, очень тяжко согрешают, и не только перед Богом, но и перед законом. Потому что роспись, казалось бы, близкого к нам XIX века, выполненная даже в откровенно живописной манере, по своей духовной сути зачастую сильно превосходит работы современных художников, да к тому же охраняется государством!”, – констатировал священнослужитель.

Он отметил, что и в московских храмах довольно часты попытки заменить ее на альтернативу «в соответствии» с поверхностно понимаемым каноном.

“Неужели не понятно: по возможности нужно сберегать то немногое, что уцелело, дошло до нас, сохраняя даже миниатюрный фрагмент ценной старинной росписи как память ушедшей эпохи! Таким бережным отношением мы нисколько не выхолостим церковную традицию и не заменим ее новоделом, но сможем передать потомкам свидетельства молитвенной памяти предков”, – заключил глава совета.