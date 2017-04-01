Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления

Предписания, запреты и предупреждения сопровождают нас повсюду. В том числе и в храмах, монастырях, церковных лавках. Мы собрали фотографии самых оригинальных, а порой и курьезных объявлений.

Один из самых популярных объектов внимания храмовых объявлений – мобильные телефоны прихожан.

От молитвы отвлекают не только звонки мобильников, но и разговоры.

Но не спешите делать замечания разговаривающим. Особенно если вы женщина.

А если вы еще в брюках или курите…

Хорошо, когда предлагается выход из положения.

Но вообще, помните, что

Поведению в храмах уделяется много внимания. И правильно.

Дети в церкви – трудная тема…

Кто-то подошел к написанию правил поведения в храме творчески, с вдохновением.

На некоторых приходах действуют уникальные правила, продиктованные бытом.

На прихрамовой территории тоже должен быть порядок.

За порядком следят уборщики. Работа это непростая.

Несущим послушание в церковных лавках тоже иногда не позавидуешь.

Маркетинг с мерчендайзингом – это не так-то и просто.

Мы не одиноки в этом мире (на Иордане – со стороны Иордании).

К жертвователям нужен особый подход.

И конечно же, гостеприимство. Например, в этом храме вам предложат не только выпечку, кофе и чай, но и бесплатный Wi-Fi.

А в этом – позаботятся о здоровье.

За помощь в составлении подборки благодарим Анну Гальперину, Наталью Кузнецову, Дмитрия Кураева, Елизавету Волчегорскую