Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления

Один из самых популярных объектов внимания храмовых объявлений – мобильные телефоны прихожан.
От молитвы отвлекают не только звонки мобильников, но и разговоры.
Но не спешите делать замечания разговаривающим. Особенно если вы женщина.
А если вы еще в брюках или курите…
Хорошо, когда предлагается выход из положения.
Но вообще, помните, что
Поведению в храмах уделяется много внимания. И правильно.
Кто-то подошел к написанию правил поведения в храме творчески, с вдохновением.
На некоторых приходах действуют уникальные правила, продиктованные бытом.
На прихрамовой территории тоже должен быть порядок.
За порядком следят уборщики. Работа это непростая.
Несущим послушание в церковных лавках тоже иногда не позавидуешь.
Маркетинг с мерчендайзингом – это не так-то и просто.
Мы не одиноки в этом мире (на Иордане – со стороны Иордании).
К жертвователям нужен особый подход.
И конечно же, гостеприимство. Например, в этом храме вам предложат не только выпечку, кофе и чай, но и бесплатный Wi-Fi.
А в этом – позаботятся о здоровье.
За помощь в составлении подборки благодарим Анну Гальперину, Наталью Кузнецову, Дмитрия Кураева, Елизавету Волчегорскую