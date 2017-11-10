Недобросовестные родители попадут в единый госреестр

Создание такой базы данных необходимо для защиты прав приемных детей, сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно Семейному кодексу, недобросовестные родители не могут усыновить ребенка или быть его опекуном. Однако из-за отсутствия общего информационного ресурса, такая практика в стране все же существует. Так например решения суда о лишении (ограничении) или восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в органы записи актов гражданского состояния.
«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», – пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.
По данным статистики, в 2016 году было принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей и об отмене усыновления по вине усыновителя. Всего были лишены родительских прав 33 979 человека, а 8 165 родителей были ограничены в родительских правах.