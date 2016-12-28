Неэффективные клиники не смогут проводить ЭКО за счет средств ОМС

28 декабря. ПРАВМИР. С 2017 года участвовать в программе ЭКО за счет средств ОМС смогут клиники, у которых из общего числа пролеченных женщин не менее 30% встали на учет по поводу наступившей беременности, подтвержденной результатами ультразвукового исследования.

При формировании госзаказа для клиник, участвующих в программе ЭКО за счет средств ОМС, в 2017 году будет учитываться эффективность процедур ЭКО, которые в них проводятся. Она оценивается, исходя из числа наступивших беременностей, подтвержденных УЗИ, и должна составлять не менее 30% от общего числа пролеченных с помощью экстракорпорального оплодотворения, сообщает «РИА АМИ».

Чтобы иметь возможность отслеживать показатели результативности, территориальные фонды ОМС должны организовать мониторинг счетов, выставленных на оплату за наблюдение беременности у женщин, пролеченных с помощью ЭКО. Эти требования изложены в совместном письме Минздрава и Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Территориальные фонды ОМС.

Кроме того, для повышения качества лечения бесплодия и своевременного направления на ЭКО, необходим мониторинг эффективности и длительности лечения бесплодия традиционными методами, включающими гормональную и хирургическую коррекцию, говорится в письме Минздрава.