Неизвестный перевел 10 млн рублей на лечение ребенка из Ярославля

26 мая. ПРАВМИР. Неизвестный благотворитель перечислил десять миллионов рублей 10-летнему Антону Давыдову из Рыбинска Ярославской области.

Эти средства дают возможность мальчику отправиться на лечение в Германию, сообщило РИА Новости со ссылкой на волонтера Наталью Ковалеву.

Антон болен саркомой Юинга (рак подвздошной кости). Болезнь была диагностирована в начале этого года, когда ребенок потерял возможность самостоятельно передвигаться. Выяснилось, что у ребенка множественные метастазы в легких, почках, костном мозге, а также тотальное поражение всех костей.

Деньги на лечение в Германии начали собирать в апреле. Была нужна сумма в 12 миллионов рублей. К концу мая удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей.

«Вечером 23 мая кто-то анонимно перечислил на карту маме мальчика десять миллионов рублей. Оксана нам сразу написала, что был получен такой перевод. Конечно, у нее, как у мамы, эмоции зашкаливали, ведь это реальный шанс для ее ребенка жить. Лично я не сомневалась, что деньги мы соберем, но это был вопрос времени, которого, к сожалению, нет… Сбор сразу же был закрыт», — рассказала Ковалева.

По словам мамы мальчика, когда она увидела такую огромную сумму на счету, у нее перехватило дух, я она начала рыдать от радости.