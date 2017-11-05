Неизвестный расстрелял прихожан церкви на юге Техаса

5 ноября. ПРАВМИР. Неизвестный открыл в воскресенье стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас.

Мужчина вошел в церковь во время богослужения и открыл огонь. В результате стрельбы погибли не менее 20 человек, ранены около 30, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.

Официально сообщается о «множестве» жертв и раненых, среди которых есть дети; по неофициальным данным преступник убил 27 человек.

Злоумышленник уже ликвидирован. Его мотивы не уточняются.

Население города Саутерленд-Спрингс составляет около 400 человек. Он находится примерно в 50 км к юго-востоку от Сан-Антонио.

Напомним, в 2015 году в результате стрельбы в в африканской методистской епископальной церкви в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, США, погибло 9 человек. В массовом убийстве признался американец Дилан Руф.

В феврале 2014 года 24-летний бывший морпех Степан Комаров открыл стрельбу в соборе Воскресения Христова в Южно-Сахалинске, убив двух (монахиню и прихожанина) и ранив шесть человек.