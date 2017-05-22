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Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронены в Петербурге

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22 мая. ПРАВМИР. Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом захоронены 20 мая на Серафимовском кладбище Петербурга.
Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронены в Петербурге

Фрагменты тел были привезены в общем гробу. На траурную церемонию приехали родственники погибших из 38 городов и шести стран, сообщает пресс-служба Петербургской митрополии.

Панихиду отслужил иерей Сергий Кубышкин, настоятель планируемого храма великомученика Димитрия Солунского, где будут особо поминаться жертвы авиакатастрофы А321 в Египте.

«Полтора года назад в небе Синайского полуострова был взорван пассажирский самолет с 224 гражданами нашей страны и братских Белоруссии, Украины и Казахстана. Эта страшная трагедия кровавой раной запечатлелась в сердцах жителей нашей страны и всего мира. Сегодня мы молились за упокой членов экипажа и пассажиров рейса 9268 – среди них люди разных вероисповеданий, но они погибли вместе, их родные и близкие оказались в общей лодке горя, поэтому мы поминаем всех без исключения невинно убиенных в теракте», – сказал отец Сергий.

Священник напомнил о других трагических событиях, произошедших за эти полтора года: авиакатастрофе самолета «FlyDubai» в Ростове-на-Дону, авиакатастрофе самолета министерства обороны, разбившегося в Сочи в канун Нового года, взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля нынешнего года.

«Человеческая память скоротечна, люди стараются жить повесткой сегодняшнего дня, забывая о трагедиях, которые постепенно становятся для них достоянием прошлого. В Санкт-Петербурге уже практически забыли трагедию 22 августа 2006 года – крушение лайнера, следовавшего рейсом “Анапа – Санкт-Петербург”, в котором погибли 170 человек. Постепенно забудут и нашу трагедию… А между тем родственники жертв нуждаются в помощи, ведь слова о том, что время лечит, – неправда. Время не лечит, и боль внезапной утраты и потери столь же тяжелы, как и тогда, в страшные дни октября-ноября 2015 года», – добавил отец Сергий.

По его словам, на базе храма святого Димитрия Солунского планируется открыть социальный центр, который будет специализироваться на профессиональной психологической реабилитации и духовной поддержке людей, внезапно потерявших родных и близких.

На церемонию захоронения неопознанных останков была привезена земля из Синая. В завершение в небо были запущены 224 белых воздушных шара – по числу жертв авиакатастрофы.

Самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург разбился 31 октября 2015 над Синайским полуостровом. На борту самолета находились 224 человек, все они погибли. Авиакатастрофа произошла в результате теракта.

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