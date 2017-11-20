Неравнодушные ярославцы строят дом для ветерана ВОВ

20 ноября. ПРАВМИР. Волонтеры из Ярославской области собрали деньги на постройку нового дома для ветерана ВОВ, который жил в аварийных условиях.

90-летний труженик тыла Великой Отечественной Войны Валентин Махалин 7 лет прожил один в разрушающемся доме. Жилище пенсионера на 1,5 метра провалилось под землю, за что соседи прозвали его «землянкой». Отопления, газа и воды в доме нет. Жена Валентина Махалина умерла в 2010 году. Власти предлагали пожилому человеку переселиться в другое место или в дом престарелых, но он отказался.

В мае 2017 года местные СМИ сделали о Валентине Махалине сюжет, после чего местные жители начали кампанию по оказанию помощи ветерану. Они открыли счет для сбора средств и стали помогать пожилому человеку в благоустройстве.

На данный момент добровольцам удалось собрать 225 тысяч рублей, на которые был куплен новый дом из СИП-панелей – сейчас идет его сборка. Ранее на участке ветерана волонтеры убрали мусор, построили сарай и сделали новый забор. Неравнодушные жители также часто приносят ветерану продукты.

«Многих из нас учили почитать старших – этот незыблемый ориентир живет в наших сердцах. Надеемся тех, кто этот урок не усвоил, меньшая часть. Помните! Как мы относимся к пожилым сейчас, так к нам будут относится в старости. Относитесь с уважением к людям!» – пишут волонтеры в группе «Общественное движение» Ветеран Махалин В.И.»

По информации добровольцев, сейчас им не хватает средств на внешнюю и внутреннюю отделку дома Валентина Махалина. Для помощи в строительстве нужны волонтеры.