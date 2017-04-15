Неразбавленная радость великого дня года

В Великую Субботу предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».

Воскресение еще не явилось в силе, но уже только совсем слепой и нечуткий человек не видит, что оно идет к нам. Мы легко замечаем явление зла в своей жизни — оно накатывает на нас, как селевой поток, и заставляет убегать, прятаться. Совершенно иное происходит с приближающимся Воскресением Христовым.

Все пасхальное богословие, вся наша вера и убежденность построены на одной очень важной и ясной вещи. Иудейские первосвященники ненавидели Христа живого, гнали Его проповедующего, не хотели, чтобы Он входил в Иерусалим. Они опасались, что все перейдут на Его сторону. По их мнению, убить Его — означало решить все проблемы. Они не понимали, что убитый Христос много опасней для них. Мертвый и воскресающий из мертвых Спаситель — вне любой их власти. В богослужебных песнопениях мы слышим сегодня, как ад, «стеня, вопиет».

Он расползается, как старый мешок, не в силах удержать в себе не только Рожденного от Марии, но и всех тех, над кем он царствовал от века, — Христос, сошед в преисподнюю, «истощает гробы» [1]. И как в аду не мог быть удержан Христос, так и в сознании ветхих людей не могло вместиться то, что произошло. Что происходило, пока тело убитого ими Христа лежало во гробе.

Внешне все пока тихо, статично. Эти статика и тишина — кажущиеся. Именно сейчас совершается великое дело исцеления мира, уврачевания человека, примирения Бога и Его творения. Воскресающий не воскрес бы, если бы нас не простил. И не был бы распят, если бы для Него не было важно, даже такой ценой, вернуть нас в разум, в счастье бытия Божия, проще говоря — в Пасху.

Через совсем краткое время нам предстоит славить Воскресение Христово. Мы шли к нему много недель, мы старались, как умели, послужить Христу. И сейчас очень важно не уйти в штопор. Очень важно, приготовляя свои дома и столы к Пасхе, не впасть в суету. Главнейший день нашего года встретим в неразбавленной радости, в мире, в спокойствии. Плошки и чашки всегда у нас есть, а Христова Пасха единожды к нам приходит, через общее усилие, через Спасителеву благодать. Господи, оставь нас в Своей ограде!

[1] Днесь ад, стеня, вопиет: уне мне бяше, аще бых от Марии Рожденнаго не приял: нашед бо на мя, державу мою разруши, врата медная сокруши: души, яже содержах прежде, Бог сый воскреси. Днесь ад, стеня, вопиет: разрушися моя власть: приях Мертваго яко единаго от умерших, держати же Сего отнюдь не могу, но погубляю с Ним вся, над нимиже царствовах: аз имех мертвецы от века, но се Сей всех воздвизает. Днесь ад, стеня, вопиет: поглощена бысть моя держава. Пастырь распятся и Адама воскреси: над нимиже царствовах, тех лишихся, и яже поглотих возмогий, всех извергох. Истощи гробы Распныйся, изнемогает смерти держава. — Последование вечерни Великой Субботы. Стихиры самогласны, творение прп. Иоанна Дамаскина.