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Несколько сотен мусульман вышли к посольству Мьянмы в Москве

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3 сентября. ПРАВМИР. Несогласованная акция с участием нескольких сот мусульман прошла у посольства Мьянмы в Москве. Люди вышли, чтобы выразить протест против действий властей этой станы в отношении своих единоверцев.
Несколько сотен мусульман вышли к посольству Мьянмы в Москве

Протестующие заполнили пространство от дома №45 до дома №41 по Большой Никитской улице. Они не принесли с собой никаких плакатов и баннеров, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, собравшиеся заняли тротуары, перед некоторыми расстелены молельные коврики прямо на проезжей части. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар». Полиция перекрывала движение по Большой Никитинской.

Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.

Обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме сегодня выразил МИД России.

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