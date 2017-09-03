Несколько сотен мусульман вышли к посольству Мьянмы в Москве

Протестующие заполнили пространство от дома №45 до дома №41 по Большой Никитской улице. Они не принесли с собой никаких плакатов и баннеров, сообщает Интерфакс.
По данным агентства, собравшиеся заняли тротуары, перед некоторыми расстелены молельные коврики прямо на проезжей части. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар». Полиция перекрывала движение по Большой Никитинской.
Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.
Обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме сегодня выразил МИД России.