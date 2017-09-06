Незрячему инвалиду из Южно-Сахалинска подарили телевизор

6 сентября. ПРАВМИР. Незрячему инвалиду, жителю Южно-Сахалинска Степану Папиляну Фонд социального страхования подарил телевизор.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу сахалинского отделения Общероссийского народного фронта.

В ОНФ отметили, что, несмотря на то, что фонд смог сделать мужчине дорогой и бесполезный подарок, денег на белую трость и термометр, озвучивающий температуру, у него не нашлось.

Пресс-служба отмечает, Папилян занимает активную позицию, благодаря которой городские власти оборудовали рядом с его домом на пересечении улиц Карьерной и Украинской пешеходный переход. Кроме того, он ведет переписку с органами власти о государственных закупках для нужд инвалидов.