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Незрячему инвалиду из Южно-Сахалинска подарили телевизор

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6 сентября. ПРАВМИР. Незрячему инвалиду, жителю Южно-Сахалинска Степану Папиляну Фонд социального страхования подарил телевизор.
Незрячему инвалиду из Южно-Сахалинска подарили телевизор

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу сахалинского отделения Общероссийского народного фронта.

В ОНФ отметили, что, несмотря на то, что фонд смог сделать мужчине дорогой и бесполезный подарок, денег на белую трость и термометр, озвучивающий температуру, у него не нашлось.

Пресс-служба отмечает, Папилян занимает активную позицию, благодаря которой городские власти оборудовали рядом с его домом на пересечении улиц Карьерной и Украинской пешеходный переход. Кроме того, он ведет переписку с органами власти о государственных закупках для нужд инвалидов.

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