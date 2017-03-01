НИИ рыбного хозяйства оспорит решение о передаче здания института в пользование Церкви

1 марта. ПРАВМИР. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), Росимущество и Росрыболовство будут оспаривать решение суда о передаче здания института в центре Москвы в безвозмездное пользование Церкви.

«Росимуществом, ВНИИРО и Росрыболовством направлены кассационные жалобы», – говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которое цитирует ТАСС.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росрыболовства, в ведомстве которого находится ВНИИРО, здание оснащено уникальным и дорогостоящим оборудованием, и другого здания для института нет. В частности, в его помещениях расположен уникальный аквакультурный комплекс осетровых видов рыб с жесткими требованиями по химическому составу воды, который обеспечивается также уникальной системой фильтрации. Помимо этого, во ВНИИРО осуществляет свою деятельность одна из немногих в Москве и стране лаборатория молекулярной генетики с большим объемом экспертных работ.

«Данное здание строилось в 30-е годы ХХ века специально для ВНИИРО (здание строилось на пустыре, на котором оставались прочный фундамент и небольшая часть кирпичной кладки, их не тронули), имеет соответствующую планировку, и на протяжении всех прошедших лет в нем находились исключительно подразделения института», – подчеркнули в пресс-службе Росрыболовства.