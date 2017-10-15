О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Ник Вуйчич хочет встретиться с Владимиром Путиным на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

|
15 октября. ПРАВМИР. Оратор и писатель Ник Вуйчич хотел бы встретиться на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.
Ник Вуйчич хочет встретиться с Владимиром Путиным на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

«Мне известно, что на фестивале будет присутствовать президент Путин. Я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу, а при встрече как следует его обнял бы и напомнил об отдыхе. Ведь у него очень напряженная работа. Мир политики и так сложен, не говоря уже о текущей обстановке в мире. Мне кажется, было бы здорово поговорить с ним. Я бы сказал ему, что обязательно напомню российской молодежи, что никогда не следует сдаваться. А также расскажу о своей цели: коснуться сердец молодых людей по всему миру. Конечно, поблагодарю за то, что Россия открыла для меня свои двери, чтобы я мог поделится своей историей», — сказал он в интервью RT.

По словам Вуйчича, его выступление в Сочи будет посвящено теме насмешек и запугивания людей, а также тому, почему не стоит верить всему, что говорят окружающие.

«Моя речь на этом мероприятии будет немного другой. Я собираюсь больше сфокусироваться на задирах, которые запугивают людей. Часто мы теряем свою индивидуальность из-за того, что люди думают о нас. Я собираюсь рассказать о важности каждого из нас и о том, что не стоит слушать ложь окружающих», — отметил он.

Ник Вуйчич надеется, что люди хорошо примут его послание.

«Я так взволнован из-за того, что моя история может вдохновить людей никогда не сдаваться и показать им, как можно побороть свои страхи и достичь нового уровня счастья в жизни. Я надеюсь, что зрители хорошо примут моё послание и поймут, что они красивы и что никогда не стоит отступать», — заявил он.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Ник Вуйчич: Как я справился с унынием (+видео)
Ник Вуйчич: Как я справился с унынием (+видео)
Ник Вуйчич

Россияне, вы можете считать меня братом. Я вернусь сюда еще много раз, чтобы воодушевить вас делать…

Ник Вуйчич: Я вожу с собой брюки на случай, если Бог даст мне ноги (+ Видео)
Ник Вуйчич: Я вожу с собой брюки на случай, если Бог даст мне ноги (+ Видео)
Ник Вуйчич

И другие советы Ника Вуйчича унывающим и грустящим

Ник Вуйчич: Никто в этом мире не может быть счастлив за вас
Ник Вуйчич: Никто в этом мире не может быть счастлив за вас
Ник Вуйчич

Ник с удовольствием ответил на некоторые вопросы читателей «Правмира»

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
46% собрано / 855291.05 руб. осталось
Отвоевать Андрея у лимфомы
Отвоевать Андрея у лимфомы
97% собрано / 9049.54 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” получил Гран-при Лондонского кинофестиваля
Новостная служба "Православие и мир"

"Нелюбовь" - вторая кинолента Звягинцева, удостоенная высшей награды фестиваля

"
Церковь чтит память святых мучеников Киприана и Иустины
Новостная служба "Православие и мир"

Трижды Киприан насылал на девушку нечистых духов и трижды Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением.

"
В Тамбове открыт бюст святителю Луке Крымскому
Новостная служба "Православие и мир"

Памятник установлен рядом с домом, в котором с 1944 по 1946 годы жил святитель Лука

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Мы постоянно ожидаем от людей плохого
Архимандрит Андрей (Конанос)

Как почувствовать, что нам нечего делить и некому завидовать?

Есть у аборта миг, когда криком исходит душа
Роксана Бондаревская

Что переживает женщина после принятия страшного решения

Мои дети колядуют на небесах
Юлия Коминко

История священника, у которого погибли две дочери

самое читаемое

Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы7,935

Переписка Николая и Александры6,979

Покров Богоматери: от чего защищает Она мир?4,839

Жена известного погибшего альпиниста прошла по его последнему маршруту3,720

Бог спросит нас не о том, какой идеальный мир мы построили внутри своей головы3,513

Фольклорист: Если не было дождя, священника обливали водой3,366

Мои дети колядуют на небесах3,325

Он не мог ходить сам, и друзья положили его в рюкзак2,997

Богоматерь – как стена нерушимая между Богом и людьми (+ аудио)2,764

5 принципов, без которых немыслима паллиативная помощь2,469

лучшие авторы

Марина Ахмедова22,008

Новостная служба17,058

Император Николай Александрович Романов6,958

Ольга Шульчева-Джарман4,839

Светлана Хустик3,720

Священник Дионисий Костомаров3,513

Надежда Прохорова3,366

Юлия Коминко3,325

Анна Резникова2,997

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)2,764

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить