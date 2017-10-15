Ник Вуйчич хочет встретиться с Владимиром Путиным на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

15 октября. ПРАВМИР. Оратор и писатель Ник Вуйчич хотел бы встретиться на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне известно, что на фестивале будет присутствовать президент Путин. Я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу, а при встрече как следует его обнял бы и напомнил об отдыхе. Ведь у него очень напряженная работа. Мир политики и так сложен, не говоря уже о текущей обстановке в мире. Мне кажется, было бы здорово поговорить с ним. Я бы сказал ему, что обязательно напомню российской молодежи, что никогда не следует сдаваться. А также расскажу о своей цели: коснуться сердец молодых людей по всему миру. Конечно, поблагодарю за то, что Россия открыла для меня свои двери, чтобы я мог поделится своей историей», — сказал он в интервью RT.

По словам Вуйчича, его выступление в Сочи будет посвящено теме насмешек и запугивания людей, а также тому, почему не стоит верить всему, что говорят окружающие.

«Моя речь на этом мероприятии будет немного другой. Я собираюсь больше сфокусироваться на задирах, которые запугивают людей. Часто мы теряем свою индивидуальность из-за того, что люди думают о нас. Я собираюсь рассказать о важности каждого из нас и о том, что не стоит слушать ложь окружающих», — отметил он.

Ник Вуйчич надеется, что люди хорошо примут его послание.

«Я так взволнован из-за того, что моя история может вдохновить людей никогда не сдаваться и показать им, как можно побороть свои страхи и достичь нового уровня счастья в жизни. Я надеюсь, что зрители хорошо примут моё послание и поймут, что они красивы и что никогда не стоит отступать», — заявил он.