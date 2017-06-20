Николай Дроздов удостоен ордена святителя Макария

20 июня. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл поздравил известного ученого и телеведущего Николая Дроздова с 80-летием со дня рождения и удостоил его ордена святителя Макария, митрополита Московского, I степени.

«Будучи известным ученым, Вы, вместе с тем, немало сил прилагаете к тому, чтобы формировать у наших современников бережное отношение к природе, научить их любить и заботиться о творении Божием, несущем на себе отпечаток премудрости и величия Творца и Владыки всяческих», — говорится в послании Предстоятеля Русской Православной Церкви, которое цитирует пресс-служба Московского Патриархата.

«За Вашими плечами — большой творческий путь: многолетняя работа на телевидении, подготовка репортажей и документальных фильмов, участие в различных экспедициях и исследованиях животного мира. Богатый профессиональный опыт стал прочным основанием для написания целого ряда статей, книг и учебных пособий», – говорится в сообщении.

«Отрадно отметить Ваше внимание к общественно значимым инициативам Русской Православной Церкви, а также стремление посредством дел благотворительности быть исполнителем слов Евангелия: “Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд” (Лк. 6:36)», — говорится в Патриаршем поздравлении.