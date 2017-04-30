Но почему Бог явил Себя именно им?

Почему именно мироносицы удостоились первыми увидеть воскресшего Христа - размышляет иеромонах Димитрий (Першин)

Но почему именно мироносицам Бог первым явил Себя в пасхальном свете? Доверил им самое сокровенное, тайное, радостное и исполненное великой любви Событие, перечеркнувшее ад и окрылившее мир? Почему то, что было решено на Предвечном Совете, свершилось и было возвещено миру не учеными и чиновниками, не священниками и даже не учениками, но – погребальными плакальщицами?

Потому что Бог ближе, чем мы можем предположить. И в простых человеческих чувствах Он обретает место и для Себя. В случае жен-мироносиц – просто потому, что они были верны своему долгу. И с тяжелым сердцем пришли пришли исполнить его. Не бросались в крайности, как апостолы. Не вышагивали свой горестный адреналин на пути в Эммаус. Не сидели, сложа руки, в ступоре и тоске.

А в предутренней мгле взяли и пошли к убитому Учителю, Чье тело было под охраной, весьма не расположенной к общению с какими-либо визитерами, а тем более, с суматошными истеричными поклонницами, прикипевшими к этому странному Мертвецу.

Они все это знали. Они понимали, что станут объектом насмешек и травли. Что их скорбный труд лишь поставит окончательную точку под Его судьбой. Что они – дуры в глазах улюлюкавшего большинства. Что апостолам не до них. Что родные их тоже будут не в восторге.

Но они пошли. Будучи последними из учеников. Почти не запечатленными на страницах апостольских Евангелий и Посланий. Пошли к Тому, Кто переворачивает все вверх тормашками. Благочестие. Традиции. То, что принято в обществе. То, что принято в Законе.

К призывающему малых и сирых, убогих и калек. Обнадеживающему безнадежных. Помнящему о забытых. Исцеляющему неисцелимых. Умертвившему смерть. Оживившему жизнь.

И вместо мертвого тела и злобно-сонливой стражи увидели Ангела, усевшегося на валуне. Собственно, эту каменную глыбу он же только что и отвалил от пещерного гроба, лишив стражу и душевного равновесия, и даже остатков сытой самоуверенности в собственной правоте, а может быть, даже и дара речи. Ведь, как пишет Евангелист Матфей, устрашившись его, стрегущие пришли в трепет и стали как мертвые”.

А мироносицы услышали он него невместимое: “Его нет здесь – Он воскрес! Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых! Что Он предваряет вас в Галилее, как Он ранее сказал. Там увидите Его!”.

Спеша, они выбежали из гроба. В страхе. С великой радостью. И помчались утешать этой великой радостью приунывших Его Учеников.

Вот так, вопреки всему мыслимому и немыслимому, последние стали первыми, потому что Первый стал Последним. С праздником, сестры, благословившие этот мир вестью о Светлом Христовом Воскресении!

Примите в дар – лунные колючки (русский серп) и крылья поющей зари.

Фото: иеромонах Димитрий (Першин)