Нобелевская премия была вручена за исследования в области поведенческой экономики

Ричард Талер разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, Талер показал, как эти качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их можно предсказать.
Ричард Талер работает в Чикагском университете, он стал одним из основателей быстроразвивающихся сегодня научных направлений — поведенческой экономики и поведенческих финансов, сообщает РИА Новости.
Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году в память о Нобеле. Церемония награждения пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
Четыре из пяти премий — в области физиологии или медицины, физики, химии, литературы и экономики — будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло также 10 декабря.