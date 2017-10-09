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Нобелевская премия была вручена за исследования в области поведенческой экономики

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9 октября. ПРАВМИР. Нобелевская премия по экономике присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила Шведская королевская академия наук.
Нобелевская премия была вручена за исследования в области поведенческой экономики

Ричард Талер разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, Талер показал, как эти качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их можно предсказать.

Ричард Талер работает в Чикагском университете, он стал одним из основателей быстроразвивающихся сегодня научных направлений — поведенческой экономики и поведенческих финансов, сообщает РИА Новости.

Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году в память о Нобеле. Церемония награждения пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Четыре из пяти премий — в области физиологии или медицины, физики, химии, литературы и экономики — будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США). В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек.
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