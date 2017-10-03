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Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн

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3 октября. ПРАВМИР. Нобелевскую премию по физике в 2017 году получат Райнер Вайс, Барри Бериш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.
Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн

Международный проект LIGO был запущен в 1992 году. По проектам и планам, разработанным Торном, Вайсом и Баришем, в 2002 году был построен Детектор гравитационных волн. Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года, хотя открытие было сделано несколько раньше.

Вайс родился в 1932 году в Берлине, он является профессором физики Массачусетского технологического института. Бериш и Торн – уроженцы США (1936 и 1940 гг соответственно). Они являются профессорами в Калифорнийском технологическом институте.

Глава РАН Александр Сергеев считает, что лауреатом Нобелевской премии по физике вместе с американцами должен был стать российский физик, академик Владислав Пустовойт.

«Безусловно, если говорить об идейном приоритете, как должна быть организована установка для детектирования гравитационных волн с помощью света, первое слово сказали наши ученые. Владислав Иванович Пустовойт, наш знаменитый академик, ныне здравствующий, безусловно, заслуживает того, чтобы быть в числе Нобелевских лауреатов по детектированию гравитационных волн. Потому что это именно в статье, где он является одним из соавторов, была предложена та схема, которая была потом реализована в программе LIGO», – сказал Сергеев, которого цитирует пресс-служба РАН.

Гравитационные волны появились из-за столкновения двух черных дыр. Они были зафиксированы на LIGO в США через 1,3 миллиарда лет. Гравитационные волны — колебания гравитационного поля, которые происходят из-за перемещения массивных объектов. По теории Эйнштейна эти волны распространяются со скоростью света.

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