Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро

Премия 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».
Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Через пять лет его семья переехала в Великобританию, где Исигуро вырос и получил высшее образование.
Успех к нему пришел в 1983 году после публикации первого романа «Там, где в дымке холмы». За свой третий роман «Остаток дня» писатель был удостоен Букеровской премии. По книге снят одноименный фильм, номинированный на восемь «Оскаров», главные роли в нем исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.
Со временем в творчестве писателя стали появляться элементы фантастики, как в романе-антиутопии «Не отпускай меня». Последняя крупная работа Кадзио Исигуро – роман «Погребенный великан».
В прошлые дни на этой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии, физике и химии. Обладатель следующей награды – Нобелевской премии мира – будет объявлен в пятницу, 6 октября.