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Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро

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5 октября. ПРАВМИР. Нобелевский комитет на церемонии в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе.
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
Фото: epa

Премия 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Через пять лет его семья переехала в Великобританию, где Исигуро вырос и получил высшее образование.

Успех к нему пришел в 1983 году после публикации первого романа «Там, где в дымке холмы». За свой третий роман «Остаток дня» писатель был удостоен Букеровской премии. По книге снят одноименный фильм, номинированный на восемь «Оскаров», главные роли в нем исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.

Со временем в творчестве писателя стали появляться элементы фантастики, как в романе-антиутопии «Не отпускай меня». Последняя крупная работа Кадзио Исигуро – роман «Погребенный великан».

В прошлые дни на этой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии, физике и химии. Обладатель следующей награды – Нобелевской премии мира – будет объявлен в пятницу, 6 октября.

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