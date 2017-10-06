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Нобелевскую премию мира получило движение по запрещению ядерного оружия

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6 октября. ПРАВМИР. Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия.
Нобелевскую премию мира получило движение по запрещению ядерного оружия

Премия вручена с формулировкой за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Нобелевский комитет отметил, что движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия». Это произошло 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Договор подписали 53 государства, среди которых нет ни одной страны, обладающей ядерным оружием.

Нобелевская премия мира – пятая премия, вручаемая Нобелевским комитетом на нобелевской неделе. С понедельника по четверг стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии, физике, химии и литературе. Обладатель следующей награды – Нобелевской премии по экономике – будет объявлен в следующий понедельник.

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