Нобелевскую премию мира получило движение по запрещению ядерного оружия

6 октября. ПРАВМИР. Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия.

Премия вручена с формулировкой за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Нобелевский комитет отметил, что движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия». Это произошло 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Договор подписали 53 государства, среди которых нет ни одной страны, обладающей ядерным оружием.

Нобелевская премия мира – пятая премия, вручаемая Нобелевским комитетом на нобелевской неделе. С понедельника по четверг стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии, физике, химии и литературе. Обладатель следующей награды – Нобелевской премии по экономике – будет объявлен в следующий понедельник.