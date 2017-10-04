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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

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4 октября. ПРАВМИР. Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год.
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие криоэлектронной микроскопии

Премию получили Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (Германия) и Ричард Хендерсон (Шотландия) с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе».

Дюбоше разработал получения мономолекулярной пленки, с которой происходит съемка фотографий. Франк –  втор метода обработки изображений и создания самой конечной структуры белка. Хендерсон первым получил посредством электронной микроскопии структуру белка с атомарным разрешением.

Криоэлектронная микроскопия – один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.

Следующего обладателя Нобелевской премии – по литературе – объявят в четверг 5 октября.

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря 2017 года. В этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по воле Нобеля, вручается в Осло, а все остальные – в Стокгольме.

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