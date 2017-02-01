Новое руководство фонда Доктора Лизы выберут в течение 10 дней

1 февраля. ПРАВМИР. Общее собрание в фонде «Справедливая помощь» пройдет в течение 10 дней. На нем его сотрудники определят состав попечительского совета и выберут новое руководство.

В работе фонда предстоит изменить организацию, которая управлялась вручную одним человеком, ее придется превратить в более техничную структуру, сообщил член правления фонда Андрей Макеев в интервью «Коммерсанту».

«Пользуясь своими возможностями, Елизавета Петровна могла, например, просить содействия и помощи у первых лиц. И они, как правило, лично зная ее, оперативно реагировали, решая конкретную задачу. Нам сейчас придется выстраивать механизмы взаимодействия с министерствами и ведомствами и их сотрудниками. Отстраивать систему», – говорит Макеев.

Ксения Соколова, которую СМИ прочат в руководители фонда, заявила, в свою очередь, что еще не приняла для себя соответствующего решения.

«Если мне такое предложение поступит, я буду серьезно думать. Фонд — это большая, системная работа в новой для меня области. С Лизой мы дружили, действительно очень близко и много лет. Когда Лиза погибла, ее муж и сотрудники фонда попросили меня временно взять на себя обязанности попечителя», – сообщила Соколова.

По ее словам, требование устава фонда таково, что только общее собрание может решить, кто именно возглавит фонд.