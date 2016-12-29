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Новый метод помог вылечить ребенка от острого лимфобластного лейкоза

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29 декабря. ПРАВМИР. Шестилетняя жительница Великобритании, страдавшая острым лимфобластным лейкозом, излечилась от своей болезни благодаря клиническим испытаниям с применением новой генной терапии.
Новый метод помог вылечить ребенка от острого лимфобластного лейкоза
Эрин Кросс. Фото: gofundme.com

Эрин Кросс было около двух лет, когда врачи поставили ей диагноз. Обычные методы лечения ей не помогали — даже спустя 2,5 года интенсивной химиотерапии рак вернулся и продолжил разрушать белые клетки ее крови.

Родители девочки узнали, что в Сиэтле (США) планируются клинические испытания с применением новой генной терапии. Им удалось записать дочь в качестве участницы — и после долгих лет борьбы с раком у Эрин началась ремиссия, пишет MedMedia со ссылкой на The Telegraph.

С помощью благотворителей родители больной собрали 100 тысяч фунтов, которые позволили им вылететь вместе с дочерью в США, где должны были проводиться испытания генной терапии, основанной на перепрограммировании T-лимфоцитов пациента с помощью белка CAR (химерный антигенный рецептор).

В результате новый способ лечения помог маленькой пациентке — ее матери позвонили из Детской больницы Сиэтла и сообщили, что следов рака в пробах костного мозга ее дочери не обнаружено.

Сегодня, 29 декабря, девочке должны провести трансплантацию донорского костного мозга, чтобы полностью исключить вероятность возвращения рака. В течение последних дней она проходит еще один кратковременный курс химиотерапии, а также для облегчения процедуры в течение пяти дней она принимала препарат, содержащий антитела.

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