«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»

«Быстрее!» – самое популярное слово, которое слышат современные дети. И… замедляются. Почему им все равно, что мы опаздываем, и как научить ребенка все успевать без понуканий и раздражения – рассказывает педагог Марина Солотова.

«В 12 лет он же должен понимать ценность времени!»

Игорь – хоккеист. Кто плавал, тот знает: 2 тренировки в день, на каникулах – сборы, по субботам – игры. Из своих 12 лет на льду Игорь уже 6. Его одноклассники приходят домой и могут поваляться на диване, посидеть за компьютером, погулять (нужное подчеркнуть), а потом садиться за уроки. У Игоря все по-другому: школа-дом-тренировка-тренировка-уроки-отбой. В воскресенье только и можно немного расслабиться.

Мама и папа Игоря работают. Кто плавал, тот знает: утром завезти мальчика в школу, уехать на работу, в обед забрать, увезти на тренировку, забрать, привезти домой. И успеть все это сделать вовремя. Родители Игоря живут в нормальном московском ритме, то есть бегом. Им нравится, что сын делает успехи в спорте, неплохо учится, как семечки щелкает самые сложные задачи по математике. Они, в принципе, довольны своим ребенком.

Напрягает маму с папой только то, что Игорь не организован в быту. Медленно собирается. Может по дороге из ванной в комнату присесть поиграть с собакой. Вместо положенных 10 минут на сборы тратит 30, и плевать, что мама опаздывает на работу. Вместо того чтобы надеть спортивный костюм для тренировки, может переодеться в домашнюю одежду. Ну и так далее. Все это, конечно, вызывает раздражение и даже опасения: а все ли в порядке с ребенком? Он же в свои 12 лет должен понимать!

Распоряжаться временем надо учить

Ситуация типичная, с ней знакомы многие семьи. И касается это не только так называемого бытового тайм-менеджмента. Нам кажется, что наши дети должны в 12 (13, 14 – не важно) лет понимать, что такое время. Что такое ответственность. Как важно сегодня учиться, чтобы в 30 лет достойно кормить семью. Как необходимо заниматься музыкой и учить английский язык. Что они должны самостоятельно поддерживать порядок в комнате, мыть за собой посуду, с вечера собирать портфель (каждый день ведь говорим!), правильно питаться, правильно выбирать друзей, правильно распоряжаться деньгами. Иначе, считаем мы, вырастет оболтус, не приспособленный к жизни.

Большинство из нас сегодня пользуется личным автомобилем, умение водить машину стало практически всеобщим. Скажите, кому-то придет в голову посадить за руль человека, который ни единого дня не учился в автошколе, и сказать: «Езжай, ты должен это уметь!» Да что там автомобиль, борщ сварить без обучения невозможно: или соли пересыплешь, или свеклу не так порежешь. И стиральную машинку сразу не поставишь на нужный режим. Умения, владения которыми мы требуем от своих детей, тоже надо формировать. Долго, терпеливо, пока они не закрепятся. Потому что само не приползет, это я точно знаю.

За бешеными нашими темпами мы порой забываем главное: всему надо научить!

И раздраженный крик: «Ну, давай быстрее уже, чего копаешься!» – это не обучение, а совсем наоборот. Потому что у ребенка закрепляется сигнал: «Я плохой. Я не умею делать то, что должен уметь. Со мной что-то не так».

Скажите, вы сядете за руль автомобиля, не зная, что такое сцепление и как его отжимать? Как переключать скорости? Даже если очень захотите? Вот и дети наши этого не делают. Зачем стараться делать то, чего не знаешь и не умеешь? Все равно же не получится!

Умение правильно распорядиться невосполнимым ресурсом – временем – это очень важное умение. И ему надо учить. Неорганизованные взрослые вырастают из детей, у родителей которых не хватило времени на обучение этому умению…

Куда уходят 24 часа – выясняем с ребенком

С чего начать? С выяснения того, куда уходят 24 часа в сутки. То есть мы, родители, берем лист бумаги и расписываем вместе с ребенком его день поминутно. Лучше делать это блоками. Утро: 07.00 – подъем, 08.00 – выход в школу. За час надо успеть умыться, заправить постель, одеться, позавтракать, погулять с собакой и т.д.

Следующий блок – день, от возвращения из школы до, например, тренировки. Вечер – уроки, отдых, подготовка ко сну. Детально просчитываем время, необходимое на каждое действие. Лучше практически, взяв в руки секундомер. Можно посвятить этому часть выходного дня. Таким незатейливым способом мы выясним, сколько времени надо потратить на обязательные действия. А потом думаем, как и где можно сэкономить минутки. Вместе решаем!

Можно оптимизировать среду, сделать ее максимально удобной. С вечера вешаем на видное место форму, одежду для тренировки, поводок для собаки. Наговариваем на диктофон английские слова или параграф по истории и слушаем, пока едем на тренировку. Записываем на телефон звуковые сигналы, которые будут напоминать о том, что пора приступать к следующему действию. И так далее.

Важно понимать: ничего не происходит сразу и вдруг. Поэтому составляем «план освоения навыков». На этой неделе учимся все успевать утром. Получилось? Отлично, еще неделю закрепляем навык. Убедились, что все идет по плану, начинаем учиться правильно тратить время днем. И так далее.

Что помогает даже нам, взрослым, работать над собой? Мотивация. Давайте дадим ребенку возможность получать удовольствие от того, что у него получилось! Сделаем успех выгодным. Записываем количество сэкономленных минут (планировали полчаса на уборку комнаты, а успел за 15 минут).

Плюсуем это количество за неделю и даем возможность использовать это время по собственному желанию. Компьютер, футбол с папой, шопинг с мамой, телевизор, просто поваляться на диване – как решит ребенок. И тогда он поймет ценность времени.

Утренний блок Игоря по плану, который составил он с родителями, длится 70 минут. Умывание, одевание, прогулка с собакой, завтрак… В первый день новой жизни 25 минут из них он сэкономил. Если так пойдет и дальше, к воскресенью у Игоря накопится больше двух часов времени, которое он сможет потратить так, как ему хочется. Я уверена, что у него получится.

Не надо бояться, что вырастет маменькин сынок

Часто мы пытаемся заставить ребенка решать наши проблемы. «Давай быстрее, я опаздываю на работу!» – знакомо? Мы опаздываем, не ребенок. Ему все равно, он не работает. Решать проблему должен тот, кому она принадлежит, так ведь? Значит, наша задача сделать так, чтобы все получилось вовремя! Не криком, не раздражением, а конструктивной помощью. Напоминанием. Вывешиванием формы на видное место. Терпением.

И не надо бояться, что вырастет маменькин сынок – рано или поздно навык дойдет до автоматизма. Да, у кого-то – поздно, но дойдет! Вспомним, когда мы снимаем с малыша памперс? Когда он сам просится на горшок. Мой крестник начал делать это в 6 месяцев, честное слово. Даже ночью. Не знаю, как он демонстрировал свою потребность маме, но она понимала. А сын научился в 2 года. А дочку будила по ночам до 6 лет. И все остальные навыки формируются (формируются, а не дрессируются!) индивидуально.

Мы привыкли к бешеному ритму. Мы бесконечно бежим, торопимся, успеваем… А наши дети не успевают. Потому что маленькие ноги делают шаги короче. Потому что на наши 10 шагов приходится 20 шагов нашего ребенка.

Поэтому им труднее. А когда ребенку трудно, ему надо помочь.

И последнее. Просто напомнить «Паровозик из Ромашкова»:

Пассажир: Ехать пора. Ведь мы опоздаем.

Паровозик: Да. Но если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь!