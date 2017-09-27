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Нужна ли доверенность в аптеке?

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«Российская газета» сообщила о том, что некоторые аптеки отказались выдавать обезболивающие родственникам онкобольных, несмотря на наличие рецепта. В аптеках Москвы, Кургана и некоторых других городов кроме рецепта требовали доверенности, заверенные нотариусом. В ситуации разбирался наш корреспондент.
Нужна ли доверенность в аптеке?

Что нового в приказе Минздрава

Минздрав России обновил порядок отпуска лекарств из аптек. 22 сентября 2017 года вступил в силу новый приказ Минздрава который, определяет в том числе:

– особенности отпуска наркотических препаратов, психотропных лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов,

– сроки, в течение которых осуществляется отпуск лекарственных препаратов, в том числе с пометками в рецепте «statim» (немедленно) и «cito» (срочно),

– сроки хранения рецептов и др.

В п. 20 вступившего силу приказа Минздрава России от 11.07.2017 N 403н. «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов…» говорится:

«Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, … отпускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, его законному представителю или лицу, имеющему оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекарственных препаратов».

– Новый приказ отменил «привязку» пациента к конкретной аптеке. Но мы узнали, что в некоторых аптеках, увы, теперь стали требовать нотариальную доверенность, хотя в приказе об этом не говорится. Уже появились комментарии официальных лиц, которые подтверждают, что такая строгая форма доверенности не нужна.

Теперь надо, чтобы эти разъяснения были доведены до аптек, чтобы это не стало камнем преткновения при получении рецепта» – пояснили в пресс-службе фонда помощи хосписам «Вера».

В приказе нет никаких указаний на нотариальную доверенность

Ольга Гольдман, руководитель Службы помощи онкологическим больным «Ясное утро»

Ольга Гольдман

– В нашу службу обращается около 100 человек в день с самыми разными вопросами. За сегодняшний день я вижу четыре обращения из регионов по поводу того, что в аптеке потребовали нотариальную доверенность.

К сожалению, новый приказ Минздрава вышел в сырой формулировке, и в результате самые уязвимые пациенты, паллиативные, с онкологическими заболеваниями, лежачие, были поставлены под удар. До выхода этого приказа родственник мог прийти в аптеку с рецептом и паспортом, заполнить специальный документ (в нем говорилось о том, что человек получающий лекарство обязуется его не перепродавать и использовать только по назначению), и получить лекарство, это никак не регламентировалось, поэтому любой человек с рецептом мог получить лекарство.

Новый приказ должен был расширить круг людей, которые могут получить лекарство, добавив в список тех, у кого есть доверенность. Но из-за неудачной формулировки «убили» все предыдущие категории, которые раньше спокойно могли получить лекарство по своему паспорту. Теперь в аптеке будут разбираться, каким документом подтверждается право на получение лекарства.

Минздрав обещал дать разъяснения, но как скоро это произойдет, неясно. К нам приходят обращения от родственников, каждому из них мы говорим: «Вы не обязаны делать нотариальную доверенность, достаточно доверенности, написанной от руки пациентом». Нотариальная доверенность здесь действительно не нужна. Да и получить в этом случае ее не всегда возможно.

Пациент получает наркотические обезболивающие, не всегда находится в сознании, ни один нормальный нотариус такую доверенность не заверит. Получается, что приказ, который должен был расширить доступность обезболивающего, привел в юридический тупик и ударил по пациентам.

Законом установлено два вида доверенностей: в простой письменной форме и доверенность, подлежащая заверению. В п.20 нового приказа речь идет о доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, а не заверенной в соответствии с законодательством. Такая доверенность не требует никакого удостоверения, кроме как подписи самого доверителя.

Пациент может на простом листке бумаги написать: «Я, такой-то (паспортные данные, адрес), доверяю такому-то (паспортные данные, адрес) получить для меня в аптеке лекарственный препарат (название) по рецепту (номер и дата выдачи рецепта)». Не забыть проставить дату выдачи доверенности, указать срок действия доверенности и подписаться. Даже печати врача не нужно!

В приказе нет никаких указаний на нотариальную доверенность, но судя по тому, что мы сейчас слышим на линии помощи онкобольным 8-800-100-0191, аптеки по всей стране получили какие-то инструкции, потому что пациентам в разных городах говорят совершенно одинаковые слова: «Сейчас мы вам препарат выдадим, но в следующий раз без нотариальной доверенности не приходите».

Сегодня пациенты лекарство получили, но что будет через две недели, когда у них закончится запас? Эта формулировка выглядит, как распоряжение, спущенное сверху, а не личный креатив директоров аптек. Почему они вдруг по всей стране начали требовать одно и то же? Кто это придумал?

Приказ в целом правильный, в нем много пунктов, которые облегчают жизнь больных и их близких, упрощают работу с наркотическими препаратам и психотропными средствами. Мы очень ждем разъяснений Минздрава. А пока ведем разъяснительную работу и советуем родственникам пациентов, столкнувшимся с неразрешимыми проблемами, сообщать о них на горячую линию Росздравнадзора.

Старая схема, которая должна работать

О том, как происходило получение рецептов и наркотических лекарственных средств  (НЛС) по ним, рассказали в пресс-службе фонда помощи хосписам «Вера»:

«Если сам пациент не в состоянии прийти за рецептом, врач-терапевт должен выписать его на дому, во время посещения больного.

Кто может получить наркотические лекарственные средства для пациента:

•          родственники – при наличии заявления на получение наркотических лекарственных средств (НЛС) за пациента;

•          социальный работник – при наличии заявления на получение НЛС за пациента (cоцработник имеет право отказаться от получения таких лекарств для пациента);

•          соседи и друзья – при наличии заявления на получение НЛС за пациента.

Заявление на получение НЛС выдают в поликлинике. Выдать его может участковый врач, или старшая медсестра терапевтического отделения, которая оформляет документы на НЛС. Человек, который будет получать лекарство за больного, идет в поликлинику со своим паспортом. В поликлинике заполняет расписку на получение НЛС. В расписке он подписывается под тем, что предупрежден об ответственности за нарушение порядка оборота наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На расписке ставится печать лечебного учреждения, и прикрепленная аптека выдает препарат, записав паспортные данные доверенного лица пациента.

При правильно организованной схеме получения рецепта на обезболивающие препараты процедура получения лекарственного препарата может занять от 1 часа до 1 рабочего дня.

Зачем нужна доверенность, неужели рецепта недостаточно?

Глава Аптечной гильдии Елена Неволина:

Елена Неволина

– Раньше человека, которому назначали обезболивающий препарат, прикрепляли к определенной аптеке. И получить свое лекарство он мог только там. И, соответственно аптека уже знала его родственников, которые могут прийти с рецептом.

Но мы с сожалением должны отметить, что есть случаи, когда родственник препарат получает, а до больного его не доносит. Возникла необходимость в том, чтобы больной доверил поручение этого препарата какому-то конкретному человеку – родственнику, знакомому, соцработнику. Важно, чтобы на доверенности стояли паспортные данные пациента и того, кто обязуется купить препарат. Речь идет о доверенности в простой письменной форме, нотариального заверения не требуется. Аптеки ждут разъяснения Минздрава по этому поводу. Но нужно понимать, что аптеки действуют в интересах больных, хочется, чтобы человек получил обезболивание».

Хотели упростить, но усложнили

Новый приказ Минздрава призван упростить получение обезболивающих лекарств, а не усложнить его: «Приказом не ограничен, а напротив – расширен круг лиц, которые могут получать наркотический анальгетик для пациента. Теперь кроме самого пациента и его близких родственников это право появится у других лиц. Но для них пациентом действительно должна быть оформлена доверенность в соответствии с действующими требованиями закона», – говорится в комментарии, который Минздрав России дал «РГ».

На сегодняшний день это – единственный комментарий Минздрава по этому вопросу. «Правмир» продолжает следить за развитием событий.

В случае затруднений при получении рецепта на наркотическое обезболивающее или самого обезболивающего средства по рецепту, звоните:

Горячая линия Минздрава РФ: 8 800 200-03-89,

Горячая линия Росздравнадзора по обезболиванию: 8 800 500-18-35,

Горячая линия по вопросам оказания паллиативной помощи: 8 800 700-84-36.

 

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