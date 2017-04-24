О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Нюта Федермессер: Два удивительных человека сделали для одной женщины больше, чем все врачи и хосписы

|
Два удивительных человека – (журналист) Софико Шеварднадзе и (официальный представитель МИД РФ) Мария Захарова – сделали для одной нашей женщины больше, чем все врачи и хосписы вместе взятые.
Нюта Федермессер: Два удивительных человека сделали для одной женщины больше, чем все врачи и хосписы
Нюта Федермессер

Политика – страшная штука. Политика разлучила нашу пациентку Веронику и ее сына Георгия. Она тяжело болеет и умирает от рака в хосписе в Москве на улице Доватора, а он живет в Грузии и не может к ней приехать.

Это мы с вами можем купить билет и поехать в Тбилиси, насладиться там золотым солнцем и голубым небом, потрясающей кухней и вечным грузинским гостеприимством. А они сюда могут приехать только по приглашению близкого родственника. Но Вероника уже слишком слабая и не могла сделать приглашение. И нотариус не мог помочь, так как она не всегда в ясном сознании.

Но когда Вероника приходила в себя, то говорила она или о том, что ничего не хочет совсем, или о том, что мечтает повидать сына, но понимает, что это невозможно.

Координаторы и волонтеры фонда «Вера» неоднократно пытались разобраться с правилами ФМС и пригласить Георгия к матери, вели переговоры, но получали только слезы по обе стороны границы. Приглашения от фонда «Вера», от хосписа, от центра паллиативной помощи – все было нашими службами отвергнуто.

Последней каплей стали слова российского консула в Грузии, который сказал Георгию, что экстренности в поездке не видит, вот помрет, дескать, тогда и дадим визу…

Веронике стало сильно хуже, она совсем перестала реагировать на мир вокруг, доктор Зоя Владимировна сказала, что Вероника уходит, и я вдруг представила, что это моя мама… Что моя мама умирает одна в хосписе, а мы все далеко, в другой стране, что жизнь распорядилась так странно, что у нас разные гражданства, между нами границы и политика…

Тогда я написала смску Софико и попросила помочь. Через несколько часов Софа ответила, что постарается. Через день – что все будет сделано. В хосписе сотрудники сказали Веронике, что к ней едет сын и чтобы она не сдавалась и не уходила еще немного. Она услышала, открыла глаза, и к ней стали возвращаться силы.

Георгий приехал через 4 дня после моей смски. Они встретились. Сегодня они с мамой сидят в палате, держатся за руки и едят свежий сулугуни и пьют вино. Они очень благодарят всех причастных. А десятки людей вокруг видят, что делает с неизлечимым пациентом присутствие близкого человека…

Софико, Мария, знаете, вы забудете про эту историю через неделю, а Георгий всю жизнь будет вспоминать вас с настоящей горячей грузинской благодарностью за то, что дали ему побыть с матерью и держать ее за руку, пока рука еще теплая…

Потому что хоспис – это про жизнь.

Источник: Facebook

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед
Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед
Нюта Федермессер

«Для меня вся эта история только еще один бонус «Первому каналу»

Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать
Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать
Валерия Потапова

Основатель фонда «Вера» о невероятных переменах в бюджетных хосписах

Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы
Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы
Нюта Федермессер

Уже сегодня люди опускаются на колени перед гробом с ее останками и обсуждают возможную канонизацию

Благотворительный фонд
Остановим рак у Алины
Остановим рак у Алины
90% собрано / 81800 руб. осталось
Маленький Назар мечтает бегать
Маленький Назар мечтает бегать
51% собрано / 286601 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед
Нюта Федермессер

«Для меня вся эта история только еще один бонус «Первому каналу»

"
Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы
Нюта Федермессер

Уже сегодня люди опускаются на колени перед гробом с ее останками и обсуждают возможную канонизацию

"
Выходные без боли
Нюта Федермессер

Памятка для новогодних каникул. И пусть вам это не пригодится...

Все статьи автора
Статьи Дня
Трехлетняя медсестра под обстрелом
Редакция портала "Православие и мир"

Во что играют взрослые, наряжая детей в форму Великой Отечественной

15 частых вопросов о поминовении усопших
Валерия Михайлова

Носить ли яйца на могилы и можно ли говорить с умершими

Архипелаг ГУЛАГ одного упорного художника
Ксения Кнорре Дмитриева

Он рисует портреты репрессированных по всему городу, а жители их уничтожают

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Петр Давыдов49,510

Редакция портала "Православие и мир"22,145

Валерия Михайлова19,426

Новостная служба13,092

Священник Константин Камышанов5,266

Протоиерей Алексий Иродов5,219

Илья Тимкин4,513

Журнал "Road to Emmaus"4,253

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)4,121

Дарья Рощеня4,068

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть