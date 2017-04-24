Нюта Федермессер: Два удивительных человека сделали для одной женщины больше, чем все врачи и хосписы

Два удивительных человека – (журналист) Софико Шеварднадзе и (официальный представитель МИД РФ) Мария Захарова – сделали для одной нашей женщины больше, чем все врачи и хосписы вместе взятые.

Политика – страшная штука. Политика разлучила нашу пациентку Веронику и ее сына Георгия. Она тяжело болеет и умирает от рака в хосписе в Москве на улице Доватора, а он живет в Грузии и не может к ней приехать.

Это мы с вами можем купить билет и поехать в Тбилиси, насладиться там золотым солнцем и голубым небом, потрясающей кухней и вечным грузинским гостеприимством. А они сюда могут приехать только по приглашению близкого родственника. Но Вероника уже слишком слабая и не могла сделать приглашение. И нотариус не мог помочь, так как она не всегда в ясном сознании.

Но когда Вероника приходила в себя, то говорила она или о том, что ничего не хочет совсем, или о том, что мечтает повидать сына, но понимает, что это невозможно.

Координаторы и волонтеры фонда «Вера» неоднократно пытались разобраться с правилами ФМС и пригласить Георгия к матери, вели переговоры, но получали только слезы по обе стороны границы. Приглашения от фонда «Вера», от хосписа, от центра паллиативной помощи – все было нашими службами отвергнуто.

Последней каплей стали слова российского консула в Грузии, который сказал Георгию, что экстренности в поездке не видит, вот помрет, дескать, тогда и дадим визу…

Веронике стало сильно хуже, она совсем перестала реагировать на мир вокруг, доктор Зоя Владимировна сказала, что Вероника уходит, и я вдруг представила, что это моя мама… Что моя мама умирает одна в хосписе, а мы все далеко, в другой стране, что жизнь распорядилась так странно, что у нас разные гражданства, между нами границы и политика…

Тогда я написала смску Софико и попросила помочь. Через несколько часов Софа ответила, что постарается. Через день – что все будет сделано. В хосписе сотрудники сказали Веронике, что к ней едет сын и чтобы она не сдавалась и не уходила еще немного. Она услышала, открыла глаза, и к ней стали возвращаться силы.

Георгий приехал через 4 дня после моей смски. Они встретились. Сегодня они с мамой сидят в палате, держатся за руки и едят свежий сулугуни и пьют вино. Они очень благодарят всех причастных. А десятки людей вокруг видят, что делает с неизлечимым пациентом присутствие близкого человека…

Софико, Мария, знаете, вы забудете про эту историю через неделю, а Георгий всю жизнь будет вспоминать вас с настоящей горячей грузинской благодарностью за то, что дали ему побыть с матерью и держать ее за руку, пока рука еще теплая…

Потому что хоспис – это про жизнь.

Источник: Facebook