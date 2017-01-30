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О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»

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Последняя сцена массового крещения киевлян в “Викинге” показана так, что человеку, не знающему истории Руси, трудно вообще понять, что это было – то ли купание уставших крестьян, то ли празднование какого-то языческого праздника. Размышляет директор международного православного кинофестиваля «Покров» протоиерей Александр Акулов.
О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»
Кадр из фильма "Викинг"

О Крещении Руси без имени Христа

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Фильм «Викинг» был задуман совместно с режиссером Андреем Кравчуком семь лет назад. Тогда я показал Андрею сценарий фильма «Креститель», написанный совместно с Володей Щербининым по нашей одноименной книге, и он вместе с командой Анатолия Максимова взялся за работу.

Скажу сразу: фильм понравился. Мне не стыдно за свое первоначальное участие в проекте, хотя и название стало другим, и сценарий изменился до неузнаваемости. Но все-таки кино — о святом князе Владимире, а именно это было нашей главной идеей, которая, на мой взгляд, реализована довольно успешно, масштабно и зрелищно.

Но не могу не отметить, что рассказать о святом Владимире Великом и Крещении Руси создатели фильма пытаются без произнесения вслух имени Христа — видимо, чтобы не отпугнуть массового зрителя, которому религиозная тема якобы чужда и непонятна.

Например, последняя сцена массового крещения киевлян показана так, что человеку, не знающему истории Руси, трудно вообще понять, что это было – то ли купание уставших крестьян, то ли празднование какого-то языческого праздника.

Наверное, величайшее событие в нашей истории можно было объяснить заключительными титрами, но и этого не сделали.

Кадр из фильма "Викинг"

Кадр из фильма “Викинг”

Японские мученики и наше молчание

И вот, параллельно на экран выходит «Молчание» – новая кинолента великого итальянского мастера Мартина Скорсезе. Признаюсь, смотрел с удовольствием, радостью и слезами — настолько фильм силен верой и любовью к Богу. После этого кино становится таким очевидным и пугающим: как далеки мы от истинного исповедания Христа, насколько во всех жизненных проявлениях мы «стесняемся» нашего Спасителя.

Фильм посвящен японским мученикам-христианам, которые подверглись жестоким гонениям в середине XVII века на японских островах. Главные герои — два иезуитских молодых священника с горячим сердцем и крепкой верой — отправляются на поиски своего духовного наставника, который много лет назад пропал в Японии.

Фильм насыщен не только казнями (жестокие сцены насилия поставлены деликатно и отторжения не вызывают), а, в первую очередь, размышлениями главных героев о Христе, Его Промысле и силе веры, которую проявляют простые местные крестьяне с такой искренностью и радостью, что сразу начинаешь переносить это на себя и на наше исповедание Христа сегодня.

Думаю и надеюсь, что именно такие цели ставили перед собой создатели картины: разбудить современных верующих и показать, как мы далеки от наших прямых христианских обязанностей – открыто исповедовать Христа, не стесняться своей веры.

Кадр из фильма "Молчание"

Кадр из фильма “Молчание”

Почему мы не можем?

Сегодня нам это ничем не грозит, но мы всё равно не делаем того, что должны.

Их, мучеников, пытали и казнили, а они умирали с улыбкой на устах, благодаря Господа. Мы живем в православной стране и боимся даже перекреститься на улице, проходя или проезжая мимо храма (ну как же на это посмотрят люди?).

Они и в страшной нищете делились друг с другом последними крохами; мы же, обладая многим, считаем, что живём плохо и не умеем отдавать даже излишки.

И таких «антихристианских» мыслей, дел и поступков современных крещенных христиан можно назвать сотни — мы совершаем их каждый день, хотя давно уже нас не гонят за веру, не казнят за имя Христово и даже с работы не увольняют за ношение крестика. А потом удивляемся, почему нам Бог не помогает…

Обо всём этом заставляет задуматься фильм «Молчание». Никто не вышел из зала раньше окончания фильма, хотя кино это сложное и абсолютно религиозное по своему содержанию. Значит, наши люди готовы такое смотреть.

Как директор православного кинофестиваля «Покров» скажу: таких мощных христианских фильмов, как «Молчание», у нас пока нет. Конечно, можно найти примеры хороших православных кинолент, но их – десятки, в то время как за рубежом — сотни…

И дело не в деньгах, хотя без них не снимешь масштабного исторического кино. Почему-то католики и протестанты могут себе позволить свободно говорить языком современного кино о своей вере, а нам, православным, всегда чего-то не хватает. Очевидно, нет у нас крепкой веры первых христиан и истинной любви к Богу, чтобы своими фильмами прославлять Христа — так, как, мне кажется, это удалось сделать Мартину Скорсезе.

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