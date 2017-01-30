О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»

Последняя сцена массового крещения киевлян в “Викинге” показана так, что человеку, не знающему истории Руси, трудно вообще понять, что это было – то ли купание уставших крестьян, то ли празднование какого-то языческого праздника. Размышляет директор международного православного кинофестиваля «Покров» протоиерей Александр Акулов.

О Крещении Руси без имени Христа

Фильм «Викинг» был задуман совместно с режиссером Андреем Кравчуком семь лет назад. Тогда я показал Андрею сценарий фильма «Креститель», написанный совместно с Володей Щербининым по нашей одноименной книге, и он вместе с командой Анатолия Максимова взялся за работу.

Скажу сразу: фильм понравился. Мне не стыдно за свое первоначальное участие в проекте, хотя и название стало другим, и сценарий изменился до неузнаваемости. Но все-таки кино — о святом князе Владимире, а именно это было нашей главной идеей, которая, на мой взгляд, реализована довольно успешно, масштабно и зрелищно.

Но не могу не отметить, что рассказать о святом Владимире Великом и Крещении Руси создатели фильма пытаются без произнесения вслух имени Христа — видимо, чтобы не отпугнуть массового зрителя, которому религиозная тема якобы чужда и непонятна.

Например, последняя сцена массового крещения киевлян показана так, что человеку, не знающему истории Руси, трудно вообще понять, что это было – то ли купание уставших крестьян, то ли празднование какого-то языческого праздника.

Наверное, величайшее событие в нашей истории можно было объяснить заключительными титрами, но и этого не сделали.

Японские мученики и наше молчание

И вот, параллельно на экран выходит «Молчание» – новая кинолента великого итальянского мастера Мартина Скорсезе. Признаюсь, смотрел с удовольствием, радостью и слезами — настолько фильм силен верой и любовью к Богу. После этого кино становится таким очевидным и пугающим: как далеки мы от истинного исповедания Христа, насколько во всех жизненных проявлениях мы «стесняемся» нашего Спасителя.

Фильм посвящен японским мученикам-христианам, которые подверглись жестоким гонениям в середине XVII века на японских островах. Главные герои — два иезуитских молодых священника с горячим сердцем и крепкой верой — отправляются на поиски своего духовного наставника, который много лет назад пропал в Японии.

Фильм насыщен не только казнями (жестокие сцены насилия поставлены деликатно и отторжения не вызывают), а, в первую очередь, размышлениями главных героев о Христе, Его Промысле и силе веры, которую проявляют простые местные крестьяне с такой искренностью и радостью, что сразу начинаешь переносить это на себя и на наше исповедание Христа сегодня.

Думаю и надеюсь, что именно такие цели ставили перед собой создатели картины: разбудить современных верующих и показать, как мы далеки от наших прямых христианских обязанностей – открыто исповедовать Христа, не стесняться своей веры.

Почему мы не можем?

Сегодня нам это ничем не грозит, но мы всё равно не делаем того, что должны.

Их, мучеников, пытали и казнили, а они умирали с улыбкой на устах, благодаря Господа. Мы живем в православной стране и боимся даже перекреститься на улице, проходя или проезжая мимо храма (ну как же на это посмотрят люди?).

Они и в страшной нищете делились друг с другом последними крохами; мы же, обладая многим, считаем, что живём плохо и не умеем отдавать даже излишки.

И таких «антихристианских» мыслей, дел и поступков современных крещенных христиан можно назвать сотни — мы совершаем их каждый день, хотя давно уже нас не гонят за веру, не казнят за имя Христово и даже с работы не увольняют за ношение крестика. А потом удивляемся, почему нам Бог не помогает…

Обо всём этом заставляет задуматься фильм «Молчание». Никто не вышел из зала раньше окончания фильма, хотя кино это сложное и абсолютно религиозное по своему содержанию. Значит, наши люди готовы такое смотреть.

Как директор православного кинофестиваля «Покров» скажу: таких мощных христианских фильмов, как «Молчание», у нас пока нет. Конечно, можно найти примеры хороших православных кинолент, но их – десятки, в то время как за рубежом — сотни…

И дело не в деньгах, хотя без них не снимешь масштабного исторического кино. Почему-то католики и протестанты могут себе позволить свободно говорить языком современного кино о своей вере, а нам, православным, всегда чего-то не хватает. Очевидно, нет у нас крепкой веры первых христиан и истинной любви к Богу, чтобы своими фильмами прославлять Христа — так, как, мне кажется, это удалось сделать Мартину Скорсезе.