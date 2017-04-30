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О слезах Евы не сказано ничего

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О женщинах, которые всеми силами стремятся в Рай - протоиерей Максим Денисенко
О слезах Евы не сказано ничего

В современных тренингах, нацеленных на успешность, вам скажут, что нужно выбросить из жизни весь ненужный балласт отягчающих обстоятельств, избавиться от гнетущих воспоминаний, полюбить себя и напоминать себе каждый день, что ты достойна самого лучшего. Все героини моего рассказа стали сильными и успешными. Они не участвовали в тренингах личностного роста, но научились жить с любовью в израненном сердце и всеми своими силами стремиться в Рай.

Как горько было Еве!

«Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше…» — так передаёт Церковь Христова состояние Праотца на пороге закрытого для него Рая. Но ничего не сказано о том, как плакала Ева. И не потому, что слёз этих не было. Думаю, были, и, вероятно, немалые… Просто мы все до сих пор видим эти слёзы — в жизни наших сестёр и матерей.

Как горько было Еве! — Осознавать, что это она вступила в разговор с падшим духом. Что это по её вине один из сыновей убьёт своего брата. Что это её нерассудительность приведёт к множествам войн и страданиям целых поколений и народов на земле…

Есть грехи, в которых можно покаяться, изменить этого свою жизнь, примириться с обидчиком, словно убрав мусор с дороги взаимоотношений, и жить дальше. Но есть поступки, с невыносимым грузом которых придётся пройти всю жизнь.

Не увидеть дочь в подвенечном платье

Вот уже много лет одна мама возит на инвалидной коляске в храм свою дочь с ДЦП. Так получилось — встречались с парнем, близкие отношения начались ещё до брака, родился больной ребёнок. Парень не смог с этим смириться и оставил «возлюбленную». А она с грузом тревог, обид и слёз осталась с ребёнком одна.

В каждом новом дне её жизни нет той привычной радости, которую испытывают матери здоровых детей, когда можно почитать книжку на ночь, поиграть в мяч, услышать наивные рассуждения о смысле познаваемой жизни, порадоваться успехам в школе, а потом восторженно смотреть на свою девочку в подвенечном платье. Всего этого в её жизни нет, и не будет.

Но меня всегда удивляло лицо этой молодой матери. В храме оно светилось улыбкой. Я никогда от неё не слышал, как ей тяжело, или как она устала. Бывает, объявишь перед Пасхой, что в такой-то день состоится уборка в храме: будем мыть окна, чистить подсвечники, убирать территорию – придите, кто может. Немного соберётся человек, но она обязательно будет! Придёт с радостью убирать дом Того, Кто, казалось бы, не дал ей счастья.

Помните, как у Игоря Жука?

Попросила у Бога

Сумасшедшая Настя

На копеечку счастья.

Попросила у Бога

Полоумная Любка

Хоть от счастья скорлупку.

А безумная Анна,

Без ума от обмана,

Счастья ждать перестала…

А блаженная Фёкла

В церкви вымыла стёкла –

И счастливою стала.

Он обращался не ко гробу, а к Небу

Не так давно я был на похоронах пятилетней девочки. Она родилась в любящей семье, а ещё до её рождения отец с матерью накупили красивые ползунки, пинетки, игрушки. Ребёнок появился на свет с редкой патологией – у неё не было мозга, а лицо обезобразила заячья губа.

Иногда родители приходили в храм её причащать. Уже потом я узнал, что отец покупал ей самые красивые платьица, а, уезжая в командировку, всегда подходил к дочери и целовал со словами «до свидания, моя принцесса». Она ничего не понимала, и родители это знали, но несмотря ни на что очень её любили.

Когда она умерла, я, признаюсь, подумал: наконец-то, отмучились. Но на кладбище, лишь только были прочитаны последние молитвы, и её мать стояла в слезах и не могла вымолвить ни слова, отец вдруг сказал: «Я тебя очень люблю! Пять лет твоей жизни стали самыми счастливыми в моей жизни. Ты укрепила нашу семью в любви к тебе! Мне тебя будет очень не хватать!..» Он говорил эти слова, обращаясь не ко гробу, а смотря куда-то в небо. Говорил их потому, что только сейчас его дочь могла их услышать и осознать.

Молилась, будучи некрещеной

Моему брату было четырнадцать, когда его забрала «скорая». После долгих попыток врачей вернуть его к жизни, стало понятно, что чуда не произойдёт. В палату внесли кислородный баллон, а моя мама, наблюдая за суетой врачей, первый раз в жизни молилась Богу. Всю свою жизнь потом она винила не Бога, а себя, что молилась, будучи некрещёной.

Всё, всё потóм понимаешь… И как неправильно жили, и что натворили, и что ничего не вернуть уже. Горе может раздавить человека, даже убить его. В горе нет ни радости, ни смысла, если не поднять свои взоры горé…

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Цветы для подобия Рая

Однажды я понял, почему женщины любят цветы, почему им так нравятся подарки в виде цветов. Цветы – символ цветущего Рая, щепотка утерянной красоты, любви Бога. Мужчина, современный Адам, дарящий своей возлюбленной цветы, словно говорит ей: «Я не обвиняю тебя за твои поступки, потому что я и сам виноват. Возьми эти цветы от всего моего сердца, в котором разливается райская сладость моей любви к тебе…»

Бог дал первым людям заповедь возделывать Рай. И, наверное, у женщин осталась об этой заповеди генетическая память. Почти все они высаживают клумбы цветов перед своими домами, чтобы создать вокруг себя хотя бы подобие Рая. Там, вдалеке за этими клумбами — земля, которая растит тернии и волчцы, где приходящий в упадок от грехов человеческих мир изнывает от зноя страстей, и рождают своих детей дочери Евы.

…Плакала Ева перед закрытыми вратами Рая, плачут её дочери в храмах перед Царскими Вратами. Но однажды они откроются! И в этом — счастье…

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