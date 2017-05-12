Обретены нетленные мощи святого Мардария

12 мая. ПРАВМИР. Мощи Святого Мардария (Ускоковича) обретены в основанном им монастыре Святого Саввы в Либертвилле в штате Иллинойс (США).

Мощи обретены по благословению преосвященнейшего епископа Новограчаницкой и Среднезападноамериканской епархии Лонгина.

4 мая епископ Лонгин совершил Божественную литургию в монастыре святого Саввы в рамках подготовки к обретению мощей. В ходе эксгумации священнослужители столкнулись с трудностью. Оказалось, что гроб с мощами святого Мардария находился в цементном склепе.

Когда на следующий открыли гроб, обнаружили, что тело святого Мардария хорошо сохранилось. Кости ног были золотисто-желтого цвета. Руки святого держали крест. Ясно были видны его кожа, ногти и волосы.

Святые мощи преподобного были вынуты из гроба и размещены на двух скрижалях, которые были подготовлены для осмотра. Все облачения и одежда были аккуратно удалены, чтобы не потревожить останки.

После того, как все покровы были сняты, выяснилось, что святые мощи, от колена вверх, были целы, хотя и очень хрупкие. Волосы на голове и борода выглядели так, как будто он только что преставился. Были видны брови и ресницы его закрытых глаз. Кроме того, были целы уши.

После удаления пыли с тела, святые мощи промыли теплой водой и белым вином, а также обработали маслом.

После омовения и помазания, мощи были завернуты в хлопок и лен и убраны во временный металлический гроб до прославления святого Мардария в июле 2017 года.

Епископ Сербской православной церкви Мардарий (1989 – 1935) был управляющим сербскими приходами в США. Монастырь святого Саввы строился в период великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов ХХ века.

Скончался Мардарий 12 декабря 1935 года в Америке. Был похоронен 18 декабря в монастыре. Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви, состоявшимся с 14 по 29 мая 2015 года, причислен к лику святых. День памяти святителя Мардария (Ускоковича) определено праздновать 12 декабря.