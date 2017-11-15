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Общественная палата разберется, почему ребенку-инвалиду отказали в выплате пенсии

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15 ноября. ПРАВМИР. Общественная палата обещала решить ситуацию с отказом в выплате пенсии по инвалидности ребенку с ДЦП из-за отсутствия постоянной регистрации у его матери.
Общественная палата разберется, почему ребенку-инвалиду отказали в выплате пенсии
Фото: pixabay.com

Письма с просьбой разобраться в инциденте отправлены на имя министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и председателя правления Пенсионного Фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

По информации пресс-службы ОПР, женщина и ее ребенок-инвалид (ДЦП) получили российское гражданство в 2015 году после переезда  из Украины в Новосибирск. Инвалидность мальчика подтверждена, вопросов с получением положенных социальных выплат у семьи не возникало. Однако после переезда в Санкт-Петербург им было отказано в соцвыплатах. В петербургском пенсионном фонде отказ объяснили отсутствием у ребенка-инвалида и его мамы  постоянной регистрации. Представители  Общественной палаты с решение ПФР не согласны.

«Невыплата социальных выплат гражданам России по причине отсутствия постоянной регистрации противоречит Конституции РФ»,  уверены в Общественной палате.

Представители ОП РФ отмечают, что реализация прав  и обязанностей гражданина РФ не может зависеть от наличия или отсутствия у того постоянной регистрации и вообще регистрации.

«Сама по себе регистрация — это лишь учетная категория, которая не может разделять граждан РФ на тех, кто имеет больше прав или меньше», — отметила зампредседателя Комиссии  ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

Просьба помочь в решении аналогичной ситуации уже поступала общественникам. Тогда вопрос был решен в пользу обратившейся семьи – выплату пособий ей восстановили.

В Общественной палате считают, что поскольку инцидент повторился, «с высокой долей вероятности можно предположить, что проблема системная”. В связи с этим общественник предлагают пересмотреть соответствующий приказ Минтруда РФ, разъясняющий, какие именно документы необходимо предоставить для подтверждения факта постоянного проживания.

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