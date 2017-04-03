Общественный транспорт и такси в Петербурге работают бесплатно

3 апреля. ПРАВМИР. В Петербурге весь наземный городской транспорт работает бесплатно, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. К акции присоединились крупнейшие службы такси.

«Автобусы петербургских перевозчиков, как государственного предприятия, так и частных компаний, направлены на дублирование веток петербургского метро», – сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Кроме того, на маршруты в центре города выведены резервные троллейбусы и трамваи.

Сервисы такси Uber, «Яндекс.Такси» и «Таксовичкоф» также объявили о бесплатной перевозке пассажиров из района взрыва в метро Петербурга. Компании попросили водителей выйти на линию из-за транспортных проблем, вызванных закрытием метро.

Сервис каршеринга «Делимобиль» объявил, что до конца дня 3 апреля поездки на машинах в Петербурге будут бесплатными, а сотрудники сервиса будут доставлять машины к станциям метро.

Также открыты все шлагбаумы для свободного проезда по Западному скоростному диаметру, который в обычное время работает как платная автомагистраль.

Метрополитен в Петербурге был закрыт после взрыва, который прогремел около 14:40 в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института». Генпрокуратура квалифицировала взрыв как теракт.

По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли девять человек, 20 ранены.