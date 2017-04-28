Обвинение запросило 3,5 года для ловца покемонов из Екатеринбурга

28 апреля. ПРАВМИР. Представитель прокуратуры запросил для видеоблогера Руслана Соколовского три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель обвинения подчеркнул, что условный срок может «породить ощущение безнаказанности», оштрафовать Соколовского также нельзя, поскольку у него нет официального заработка, сообщает «Медиазона».

Соколовского обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК), семи эпизодах оскорбления чувств верующих (148 УК) и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки (138.1 УК). Все они предусматривают лишение свободы как один из возможных видов наказания.

Блогера задержали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В ходе обыска у Соколовского нашли ручку со встроенной камерой, что привело к появлению в деле статьи 138.1 УК.