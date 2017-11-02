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«Обвиняю родителей!» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

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2 ноября. ПРАВМИР. Вышел в свет новый номер журнала для родителей «Виноград» № 6 (80) за ноябрь-декабрь 2017
«Обвиняю родителей!» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»
Фото: журнал "Виноград"

Главная тема номера – анализ ошибок в воспитании

Несложившаяся личная жизнь, распавшийся брак, незадавшаяся карьера – лишь часть серьезных последствий, причина которых зачастую лежит в ошибках воспитания. Нередко выросшим детям начинает казаться, что во многих их неудачах виноваты родители. Как простить и принять то, что уже невозможно исправить? Разматываем клубок детско-родительских отношений.

Также в журнале:

Кому как не священнику известно, сколь часто жалуются друг на друга взрослые дети и их пожилые родители: каких только претензий не высказывают они друг к другу! Кого винить в этих ситуациях и как их преодолеть? О конфликтах между поколениями детей и отцов рассказывает протоиерей Дмитрий Рощин.

Многие родители стараются как можно раньше приучить ребенка к самостоятельности, надеясь, что так он лучше подготовится к взрослой жизни. Но поведение детей при этом нередко искажается и в нем явно проглядываются признаки дефицита родительской любви…

Наверное, нет в наше время взрослого человека, который бы ни разу не сказал с сожалением, раздражением или даже гневом: «Дети сейчас ничего не читают!» Как приучить ребенка к чтению?

Современные люди все чаще сравнивают себя с картинками, которые встречают в средствах массовой информации и социальных сетях: вот идеальная семья – путешествуют, смеются, не ссорятся; их дети послушны, а сами они выглядят как модели из глянцевых журналов. На этом фоне у некоторых формируется острое чувство собственной неполноценности: я плохая жена и мать (плохой муж и отец)…

Это и многое другое в новом номере журнала для родителей «Виноград»!

Подписка в отделениях связи или на сайте www.vinograd.su.

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