«Обвиняю родителей!» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

2 ноября. ПРАВМИР. Вышел в свет новый номер журнала для родителей «Виноград» № 6 (80) за ноябрь-декабрь 2017

Главная тема номера – анализ ошибок в воспитании

Несложившаяся личная жизнь, распавшийся брак, незадавшаяся карьера – лишь часть серьезных последствий, причина которых зачастую лежит в ошибках воспитания. Нередко выросшим детям начинает казаться, что во многих их неудачах виноваты родители. Как простить и принять то, что уже невозможно исправить? Разматываем клубок детско-родительских отношений.

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Кому как не священнику известно, сколь часто жалуются друг на друга взрослые дети и их пожилые родители: каких только претензий не высказывают они друг к другу! Кого винить в этих ситуациях и как их преодолеть? О конфликтах между поколениями детей и отцов рассказывает протоиерей Дмитрий Рощин.

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Это и многое другое в новом номере журнала для родителей «Виноград»!

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