Объявлен конкурс малых грантов «Православная инициатива – 2017»

1 марта. ПРАВМИР. Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявляет о старте конкурса малых грантов «Православная инициатива — 2017».

Центр гуманитарной помощи в Всехсвятском кафедральном соборе Тулы, который открыт на средства гранта. Фото: newpravkonkurs.ru

Цель конкурса — поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и государственными структурами.

В конкурсе могут принять участие проекты, реализуемые на канонической территории Русской Православной Церкви и в странах, исповедующих Православие либо имеющих социальные институты поддержания и развития своей православной идентичности.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 марта по 17 апреля 2017 года на сайте www.newpravkonkurs.ru.

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения в сфере образования, культуры, здравохранения, социальной защиты, канонические подразделения Русской Православной Церкви, СМИ. Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо.

Размер запрашиваемого гранта не может превышать 120 тысяч рублей. Грантовая поддержка победителям конкурса оказывается на условиях обязательного софинансирования расходов на реализацию проекта.

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям: образование и воспитание, социальное служение, культура, информационная деятельность.