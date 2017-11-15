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Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?

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С этим вопросом мы похожи на молодого человека, который думает: «Обязательно ли мне тратиться на цветы, чтобы убедить ее выйти за меня замуж?» Когда речь идет о самом важном в жизни, экономить усилия просто нелепо, считает Сергей Худиев.
Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?
Фото: Артем Билера / Flickr

Веришь и хочешь ли ты спасения

Сергей Худиев

«Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?» — это вопрос, который появляется часто, и недавно я встретил его еще раз. Если отвечать на него одним словом — то да, обязательно. Но это одно слово оставляет за кадром еще ряд вопросов, которые тут неизбежно возникают —  и их стоит рассмотреть подробнее.
Когда читаешь Евангелие, невозможно не заметить, что Господь часто отвечает вопросом на вопрос, спрашивает собеседника, вместо того чтобы выдать аккуратное богословское объяснение. Он побуждает людей думать — и заглядывать в их собственные души. И эти Его вопросы часто можно свести к двум: «Веришь ли ты?», например, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» (Ин. 9:35), и «Чего ты хочешь?», например, «Чего вы хотите от Меня?» (Мф. 20:32).
Так и вопрос о Крещении и спасении связан с двумя другими: «Веришь ли ты в вечное спасение?» и «Хочешь ли ты его?».

Если вечное спасение реально, то это самое важное, что только вообще может быть. Представьте себе, что все это реальность: вы созданы любящим Богом для вечной радости, любви, славы и красоты, превосходящей все, что мы только можем помыслить здесь, на земле.  

Что все доброе, хорошее, достойное и прекрасное, что мы знаем здесь, на земле, есть далекие отблески вечного света, в который мы можем войти — и в который нас зовут войти. Что все земные скорби и горести обернутся безмерной славой и утешением, что глубочайшие потребности нашего сердца — настолько глубокие, что мы сами часто не смеем в них сознаться — будут удовлетворены, и мы будем вечно, бесконечно счастливы.  

Если речь идет о самом важном, мы не ищем экономного пути

Конечно, можно не верить в это — можно с горькой усмешкой считать, что вера в небесное спасение просто выдумана людьми, которые хотели как-то утешить себя перед лицом унылой реальности. Можно считать, что любовь — это просто гормон окситоцин, музыка — это просто звуковые колебания, мысль — это просто электрохимические процессы в коре головного мозга, и все, что нам предстоит, — это, в самом благополучном случае, неизбежное изветшание, старость и небытие. Можно считать, что наш жизненный путь не ведет никуда.

Но если мы решаемся поверить в любящего Бога, и в вечное блаженство, и в небесный град Иерусалим, то у нашей жизни есть цель и смысл — добраться туда. А самое большое несчастье, которое может с нами случиться, — это туда не попасть.

И в этом контексте вопрос «Обязательно ли мне совершать те или иные поступки, направленные на поиски вечного спасения — креститься, изменять образ жизни, присоединяться к Церкви?» просто теряет смысл. Если речь идет о чем-то настолько важном, вы не ищете экономного пути, который позволял бы вам добраться до цели с наименьшим приложением усилий. Вы ищете надежного пути.

Представьте себе молодого человека, который задается вопросом: «Обязательно ли мне тратиться на цветы, подарки и билеты в кино, чтобы убедить ее выйти за меня замуж?» Он будет выглядеть довольно странно — как будто он не понимает, что брак — это важно, и что счастье всей его жизни стоит в любом случае намного дороже, чем цветы или билеты.

Люди экономят усилия на чем-то, что они не считают важным. Получится — хорошо, не получится — ну, не очень-то и хотелось.

Но если речь идет о вечном спасении, экономить усилия и спрашивать: «Могу ли я обойтись без Крещения» просто нелепо. Даже если бы речь шла о нашей временной жизни — например, об опасной болезни — нам бы не пришло в голову ставить вопрос «Как бы нам исцелиться дешевле». Нас бы интересовало, как нам исцелиться наверняка.

Вопрос о Крещении передо мной ставит Христос

Еще один вопрос, на который мы должны себе ответить: является ли Иисус Спасителем? Правду ли Он говорит о Себе в Евангелии? Действительно ли Он тот, за кого он Себя выдавал — Бог, Спаситель, Судия, Единственный, Кто может дать нам жизнь вечную и блаженную?

Если это так — а это так — то вопрос о Крещении передо мной ставит не Церковь как группа людей, а Он сам. Творец и Владыка этого мироздания стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха, прожил человеческую жизнь и принял человеческую смерть — страшную смерть — ради моего спасения.

Как я могу отозваться на это? Принять Его дар тем образом, который Он сам установил. Креститься и войти в Его Церковь.

Невозможно признавать Иисуса Христа Господом и Богом и игнорировать Его повеление — которое вовсе не является невыполнимо трудным.

Молодые люди, которые вступают в брак, обмениваются кольцами — и этот обряд не кажется им утомительным. Люди, желающие принять гражданство страны, совершают все положенные законами этой страны действия, и делают это охотно — потому что они действительно хотят в эту страну попасть.

Человек, который уверовал во Христа, приступает к Крещению — и было бы очень странно, если бы он этого не делал.

Но за вопросом «Обязательно ли креститься» может стоять и еще один вопрос — все ли некрещеные люди гарантированно погибли. Мы можем точно сказать, что не все — благоразумный разбойник не был крещен, не были крещены и некоторые мученики, которые просто не успели — их убили раньше, чем они приступили к Таинству.  

Но, вообще говоря, не наше дело распределять места в раю и в аду. Одно можно сказать определенно — чтобы обрести вечное спасение, надо его хотеть. Это — абсолютно неизбежное условие. А если вы его хотите, вы принимаете Крещение.

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