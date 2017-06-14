О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники

|
Что говорят и пишут люди, посетившие святителя Николая в Москве
Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/msk.kp.ru

Очередь не напрягает, все терпеливо стоят

Я 26 мая в 11 пришла к очереди, и мой путь к мощам Николая Чудотворца занял в общей сложности 3 часа, никаких ссор, всё смиренно прошло. Да, инвалидов пропускали, но все шли в меру, в этой очереди мы были одним целым, и молитвы читали и общались, знакомились. В храме говорили заранее креститься, но мне повезло больше, я и заранее крестилась, и батюшка остановил у мощей, сказал еще креститься, приклониться, и никто меня не отталкивал от мощей. Я думаю, это всё по-разному, какие попутчики в очереди вам в вашем данном пути встречаются и что в душе несут. Мира вам в душе и большой любви!

Алена Романенко

Мы были 2 июня. Пришли к 7.00, простояли 2 часа и в 9.00 уже были в Храме Христа Спасителя. О каких 8 часах идет речь? Вставайте рано и приезжайте к открытию. Очередь идет быстро, никто по полчаса вам стоять у мощей не позволит – приложились (1 секунда) и тут же за локотки вас волонтеры отстраняют от ковчега. А прикладываются люди с двух сторон.

Regina Garrel

В очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве…

До Храма Христа Спасителя 2,2 км.

Все терпеливо стоят. Кто-то молится, кто-то поет, кто-то читает канон… Уповают на волю Божью и спокойно ждут своей очереди. По мере приближения к храму нарастает воодушевление. Душе хорошо здесь!

Вадим Нуждин

 

Сходил к мощам святителя Николая Чудотворца. Простоял в очереди не более 3 часов. Не увидел ни 8-километровых очередей, ни 9-часовых стояний, ни беспощадного правила на льготный проход только для инвалидов и только при предъявлении удостоверения, которые анонсируются в СМИ. Зато обнаружил короткий проход для женщин (сопровождающего взрослого) с детьми (ребенком), беременных и инвалидов, где можно приложиться к мощам в течение получаса.

Александр Мочалов

Поток людей к святителю увеличивается

Сколько ни бесятся болезные, а поток людей к мощам святителя Николая только увеличивается, и тут никаких комментариев не надо. Народ душой благодать Божию чувствует. Едут со всей России сотнями тысяч!.. Сегодня даже молебны продлили до полуночи!

Алексей Есипов

 

Вот такой я «чумашедший» после стояния восемь часов к мощам святителя Николая, еще в парк Горького зашел!!! Потому я «без ног», кому не ответил, завтра напишу, простите меня!!! Но я честно за всех близких и друзей старался словечко замолвить!!! Стоял и вспоминал вас!!! Храни вас Господь!!! Вне зависимости от религии, политических взглядов, сексуальной ориентации, гастрономических вкусов и чего там может быть еще!!! Я вас люблю!!!

Евгений Шиньёв

И даже ураган не может им помешать!

Полиция во время вчерашнего урагана не смогла уговорить верующих, стоявших в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, уйти с набережной хотя бы на время.

Так и стояли рядом полисмены и женщины среди самого смертоносного за последние 100 лет урагана.

Молились и те, и другие. Вот и думай, что хочешь, после этого.

Сергей Полозов

 

Вчерашний ураган застал меня в очереди к мощам святителя Николая. И как-то все обошлось. Порывами ветра вывернуло наизнанку зонтики, промокли насквозь спины, но ни ропота, ни покидающих очередь)

Детям так и вовсе веселуха) Отстояли пять часиков, а на подходе к храму уже сверкали на солнце его купола. И чем ближе, тем радостнее становились лица… будто перед встречей с кем-то очень близким, очень родным…, а это и была встреча). О, всесвятый Николае, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче, моли Бога о нас!..

Татьяна Перец

Хотя кто-то иронизирует…

Люди, стоявшие в очереди за бургерами от Black Star, за доступными тряпками от Balmain, в H&M, за новым айфоном в кредит. На морозе, на улице, занимая очередь с вечера.

Все эти люди громче всех смеются над многокилометровой очередью верующих к мощам святителя Николая.

Зло шутят, кричат о мракобесии.

Люди, которым не стыдно верить в шмотки и еду, горят от стыда за тех, кто верит в Бога и Его святых.

Чудны дела Твои, Господи.

Воистину.

Pati Ram

Священники тоже стоят в очереди

В среду 7 июня ездил с паломниками в Москву к мощам святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В этот день очередь разрослась «на славу». Вместо обычных 3-4 часов стоять пришлось 9!!! И конечно, были особые моменты. Москвичка Анна трепетно ухаживала за бабушкой Валей из Твери, которую видела первый раз в жизни, и так все 9 часов!

Дочь моя приняла участие в работе врачей скорой помощи (у нас в Твери она на скорой работает!), а я чужих детей, отбившихся от очереди, объявил своими и потребовал, чтобы полицейские пустили их к нам, а не отправляли в конец очереди после того, как мы простояли уже 6 часов.

Священник Георгий Белодуров

Москва, 8 июня 2017 г. Десантники подхватили отца (священник из города Житомира, Украина, пострадал от раскольников) и внесли его в Храм Христа Спасителя к мощам святителя Николая. После батюшка сказал: Россия непобедима!!!

Александр Батищев

Родные просят молитв о упокоении…

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами глубокой скорбью по поводу смерти нашего самого близкого, родненького друга, собрата-священника, добрейшей души пастыря и христианина протоиерея Алексия Радивилова (город Сумы). Вчера по пути следования из города Сумы (Украина) на Москву (к мощам святителя Николая Чудотворца) возле города Орла произошла страшная автокатастрофа – машина «Мерседес» выехала на встречную полосу и случилось лобовое столкновение с «Таврией» отца Алексия. Отец Алексий и водитель «Мерседеса» погибли.

С отцом Алексием ехали наши также близкие друзья, кумовья отца Алексия – настоятель храма (где вторым священником служил отец Алексий) протоиерей Вячеслав Темный и его супруга, матушка Лия Темная. Они сейчас находятся в областной больнице города Орла, в реанимации, в тяжелом состоянии.

Просим ваших святых молитв о упокоении протоиерея Алексия и о здравии протоиерея Вячеслава и матушки Лии. Закажите, пожалуйста, сорокоусты в храмах и монастырях за них. Заранее благодарен вам за вашу молитвенную поддержку и христианскую Любовь!!! Благословение Господне да пребывает со всеми вами!!!

Источник

Дети с особенностями развития у святителя

Сегодня мы совершили поездку в Москву в Храм Христа Спасителя. Родители с детьми из нашей организации (ООРДИ «Глазами матери») приложились к мощам святителя Николая Чудотворца. Вернулись все в хорошем, благодатном настроении. Слава Богу за все!

Хотелось бы выразить огромную благодарность Лимоновой Ольге Михайловне за предоставленный нам комфортный автобус и отдельное спасибо водителю Силаеву Василию за понимание, помощь и легкую дорогу!

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Глазами матери»

Летчик гражданской авиации пришел одним из первых

В субботу Господь сподобил дежурить в очереди к мощам святителя Николая. Наш участок был отводить сквозь кордоны в храм тех, кто не может стоять в очереди.

Все грани жизни за этот день. Автобусы с детьми с ДЦП со всей страны, слепая семья из Липецка, колясочники с разными недугами, ковыляющие бабушки и дедушки с правнуками, многодетные семьи с несколькими колясками и двойняшками, цыганки только из больницы после операции. И люди с усталыми, но светлыми лицами, отстоявшие по 6 часов с молитвой.

И вот он – летчик, один из первых он пришел к мощам.

88 лет, 40 лет – это всю жизнь – летчик гражданской авиации. «Мне священник подарил эту икону бумажную, когда я летать начал. Святой Николай меня столько раз спасал… Я ее всегда с собой ношу в паспорте. И сейчас вот, как узнал, что он в Москву приехал, я решил: я должен идти к нему!»

И он шел, медленно, достойно, с палочкой и прямой спиной, с огромной благодарностью в сердце. Ничего не просил – благодарил.

На обратной стороне написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его».

Татьяна Христий Зверева

Добровольцем может стать каждый

Оказывается, добровольцем может стать каждый желающий.

8 июня, когда я после дежурства подходила к мощам святителя Николая, как раз проходили те люди, которые приехали к храму в то же время, что и я. (То есть я могла просто стоять в очереди и прошла бы в это же время.)

Погода была хорошая. Дождевик с собой брала. Дождя не было, но вечером от ветра пригодился. С собой брала перекус, воду (воды питьевой был целый водовоз). Добровольцев кормили. Давали пюре с печенкой и кусок хлеба.

Я и еще несколько человек помогали людям, которых пропускали социальные работники без очереди, дойти до храма. Надо было быть готовой выслушать претензии от тех, кто отстоял 8 часов.

Тем, кто был недоволен, я подсказывала, что надо было обратиться к социальным работникам, если у них ситуация такая же или сложнее, чем у тех, кого мы проводим (инвалиды 1-й группы, слепые, глухие, инвалиды-колясочники, младенцы до года, беременные 6-9 месяцев, и подробнее на сайте).

Люди, которым мы помогали дойти до храма, были очень благодарны.

Вечером ноги устали, мужа просила встретить меня около платформы с самокатом)))

Другие добровольцы выполняли разные поручения. В фильме коротко об этом есть.

У кого есть время, желание, возможность помочь – всех вас ждут!

Для этого надо зарегистрироваться на сайте.

СВЯТИТЕЛЬ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

Наталья Мрыкина

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Советы паломника: когда и как идти к святителю Николаю
Советы паломника: когда и как идти к святителю Николаю
Александр Казакевич

Лучше не занимать очередь утром, вечером она короче

Протоиерей Игорь Фомин: «Я буду стоять к мощам святителя Николая как все”
Протоиерей Игорь Фомин: «Я буду стоять к мощам святителя Николая как все”
Валерия Михайлова

Священник отвечает тем, кто критикует главную очередь года

Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу
Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу
Священник Сергий Круглов

За какую правду православные бьются друг с другом в соцсетях

Благотворительный фонд
Поможем Семену Щемелеву восстановиться после аварии
Поможем Семену Щемелеву восстановиться после аварии
93% собрано / 19225 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
46% собрано / 2358489.08 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Почему людей не оповестили об урагане
Ирина Якушева

И можно ли рассчитывать на SMS-рассылку в чрезвычайной ситуации

"
10 способов испортить ребенку лето
Ирина Якушева

Вредные советы о полезном отдыхе

"
«Когда в последний раз вы видели, чтобы кто-то дрался в смокинге?»
Ирина Якушева

Учителю удалось сделать из трудных детей истинных джентльменов

Все статьи автора
Статьи Дня
Лекторий Правмира «Живое общение»: о важном без официоза
Алена Огнева

Как расширить собственную картину мира и понять что-то о себе

«Я вам не мамочка!»
Анна Уткина

Почему нас раздражает нежность

Протоиерей Федор Бородин: Священник должен смиряться перед человеком
Оксана Головко

И не может быть для него источником слез, скорби и беды

самое читаемое

Почему настоящая любовь внешне выглядит как равнодушие19,608

Катерина Гордеева: “Пропаганда усыновления оборачивается кошмаром” (+фильмы)15,647

Похоже, что конь рыж уже сошел на Землю7,357

Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае5,321

Три врага православной школы4,348

Протоиерей Федор Бородин: Священник должен смиряться перед человеком4,048

Отнимает ли вера свободу: три важных момента3,415

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье3,362

10 причин любить Россию2,904

Олеся Деснянская: Я не верю в революции2,849

лучшие авторы

Новостная служба21,977

Протоиерей Алексий Иродов19,582

Катерина Гордеева15,630

Протоиерей Игорь Пчелинцев8,296

Священник Константин Камышанов8,254

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)7,344

Редакция портала "Православие и мир"6,898

Протоиерей Александр Балыбердин4,329

Оксана Головко4,036

Сергей Худиев3,407

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть