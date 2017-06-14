Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники

Что говорят и пишут люди, посетившие святителя Николая в Москве

Очередь не напрягает, все терпеливо стоят

Я 26 мая в 11 пришла к очереди, и мой путь к мощам Николая Чудотворца занял в общей сложности 3 часа, никаких ссор, всё смиренно прошло. Да, инвалидов пропускали, но все шли в меру, в этой очереди мы были одним целым, и молитвы читали и общались, знакомились. В храме говорили заранее креститься, но мне повезло больше, я и заранее крестилась, и батюшка остановил у мощей, сказал еще креститься, приклониться, и никто меня не отталкивал от мощей. Я думаю, это всё по-разному, какие попутчики в очереди вам в вашем данном пути встречаются и что в душе несут. Мира вам в душе и большой любви! Алена Романенко

Мы были 2 июня. Пришли к 7.00, простояли 2 часа и в 9.00 уже были в Храме Христа Спасителя. О каких 8 часах идет речь? Вставайте рано и приезжайте к открытию. Очередь идет быстро, никто по полчаса вам стоять у мощей не позволит – приложились (1 секунда) и тут же за локотки вас волонтеры отстраняют от ковчега. А прикладываются люди с двух сторон. Regina Garrel

В очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве… До Храма Христа Спасителя 2,2 км. Все терпеливо стоят. Кто-то молится, кто-то поет, кто-то читает канон… Уповают на волю Божью и спокойно ждут своей очереди. По мере приближения к храму нарастает воодушевление. Душе хорошо здесь! Вадим Нуждин

Сходил к мощам святителя Николая Чудотворца. Простоял в очереди не более 3 часов. Не увидел ни 8-километровых очередей, ни 9-часовых стояний, ни беспощадного правила на льготный проход только для инвалидов и только при предъявлении удостоверения, которые анонсируются в СМИ. Зато обнаружил короткий проход для женщин (сопровождающего взрослого) с детьми (ребенком), беременных и инвалидов, где можно приложиться к мощам в течение получаса. Александр Мочалов

Поток людей к святителю увеличивается

Сколько ни бесятся болезные, а поток людей к мощам святителя Николая только увеличивается, и тут никаких комментариев не надо. Народ душой благодать Божию чувствует. Едут со всей России сотнями тысяч!.. Сегодня даже молебны продлили до полуночи! Алексей Есипов

Вот такой я «чумашедший» после стояния восемь часов к мощам святителя Николая, еще в парк Горького зашел!!! Потому я «без ног», кому не ответил, завтра напишу, простите меня!!! Но я честно за всех близких и друзей старался словечко замолвить!!! Стоял и вспоминал вас!!! Храни вас Господь!!! Вне зависимости от религии, политических взглядов, сексуальной ориентации, гастрономических вкусов и чего там может быть еще!!! Я вас люблю!!! Евгений Шиньёв

И даже ураган не может им помешать!

Полиция во время вчерашнего урагана не смогла уговорить верующих, стоявших в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, уйти с набережной хотя бы на время. Так и стояли рядом полисмены и женщины среди самого смертоносного за последние 100 лет урагана. Молились и те, и другие. Вот и думай, что хочешь, после этого. Сергей Полозов

Вчерашний ураган застал меня в очереди к мощам святителя Николая. И как-то все обошлось. Порывами ветра вывернуло наизнанку зонтики, промокли насквозь спины, но ни ропота, ни покидающих очередь) Детям так и вовсе веселуха) Отстояли пять часиков, а на подходе к храму уже сверкали на солнце его купола. И чем ближе, тем радостнее становились лица… будто перед встречей с кем-то очень близким, очень родным…, а это и была встреча). О, всесвятый Николае, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче, моли Бога о нас!.. Татьяна Перец

Хотя кто-то иронизирует…

Люди, стоявшие в очереди за бургерами от Black Star, за доступными тряпками от Balmain, в H&M, за новым айфоном в кредит. На морозе, на улице, занимая очередь с вечера. Все эти люди громче всех смеются над многокилометровой очередью верующих к мощам святителя Николая. Зло шутят, кричат о мракобесии. Люди, которым не стыдно верить в шмотки и еду, горят от стыда за тех, кто верит в Бога и Его святых. Чудны дела Твои, Господи. Воистину. Pati Ram

Священники тоже стоят в очереди

В среду 7 июня ездил с паломниками в Москву к мощам святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В этот день очередь разрослась «на славу». Вместо обычных 3-4 часов стоять пришлось 9!!! И конечно, были особые моменты. Москвичка Анна трепетно ухаживала за бабушкой Валей из Твери, которую видела первый раз в жизни, и так все 9 часов! Дочь моя приняла участие в работе врачей скорой помощи (у нас в Твери она на скорой работает!), а я чужих детей, отбившихся от очереди, объявил своими и потребовал, чтобы полицейские пустили их к нам, а не отправляли в конец очереди после того, как мы простояли уже 6 часов. Священник Георгий Белодуров

Москва, 8 июня 2017 г. Десантники подхватили отца (священник из города Житомира, Украина, пострадал от раскольников) и внесли его в Храм Христа Спасителя к мощам святителя Николая. После батюшка сказал: Россия непобедима!!! Александр Батищев

Родные просят молитв о упокоении…

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами глубокой скорбью по поводу смерти нашего самого близкого, родненького друга, собрата-священника, добрейшей души пастыря и христианина протоиерея Алексия Радивилова (город Сумы). Вчера по пути следования из города Сумы (Украина) на Москву (к мощам святителя Николая Чудотворца) возле города Орла произошла страшная автокатастрофа – машина «Мерседес» выехала на встречную полосу и случилось лобовое столкновение с «Таврией» отца Алексия. Отец Алексий и водитель «Мерседеса» погибли. С отцом Алексием ехали наши также близкие друзья, кумовья отца Алексия – настоятель храма (где вторым священником служил отец Алексий) протоиерей Вячеслав Темный и его супруга, матушка Лия Темная. Они сейчас находятся в областной больнице города Орла, в реанимации, в тяжелом состоянии. Просим ваших святых молитв о упокоении протоиерея Алексия и о здравии протоиерея Вячеслава и матушки Лии. Закажите, пожалуйста, сорокоусты в храмах и монастырях за них. Заранее благодарен вам за вашу молитвенную поддержку и христианскую Любовь!!! Благословение Господне да пребывает со всеми вами!!! Источник

Дети с особенностями развития у святителя

Сегодня мы совершили поездку в Москву в Храм Христа Спасителя. Родители с детьми из нашей организации (ООРДИ «Глазами матери») приложились к мощам святителя Николая Чудотворца. Вернулись все в хорошем, благодатном настроении. Слава Богу за все! Хотелось бы выразить огромную благодарность Лимоновой Ольге Михайловне за предоставленный нам комфортный автобус и отдельное спасибо водителю Силаеву Василию за понимание, помощь и легкую дорогу! Общественная организация родителей детей-инвалидов «Глазами матери»

Летчик гражданской авиации пришел одним из первых

В субботу Господь сподобил дежурить в очереди к мощам святителя Николая. Наш участок был отводить сквозь кордоны в храм тех, кто не может стоять в очереди. Все грани жизни за этот день. Автобусы с детьми с ДЦП со всей страны, слепая семья из Липецка, колясочники с разными недугами, ковыляющие бабушки и дедушки с правнуками, многодетные семьи с несколькими колясками и двойняшками, цыганки только из больницы после операции. И люди с усталыми, но светлыми лицами, отстоявшие по 6 часов с молитвой. И вот он – летчик, один из первых он пришел к мощам. 88 лет, 40 лет – это всю жизнь – летчик гражданской авиации. «Мне священник подарил эту икону бумажную, когда я летать начал. Святой Николай меня столько раз спасал… Я ее всегда с собой ношу в паспорте. И сейчас вот, как узнал, что он в Москву приехал, я решил: я должен идти к нему!» И он шел, медленно, достойно, с палочкой и прямой спиной, с огромной благодарностью в сердце. Ничего не просил – благодарил. На обратной стороне написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». Татьяна Христий Зверева

Добровольцем может стать каждый