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Очередь к мощам святителя Николая: лица (+фото)

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У меня есть любимые святые. Время от времени я хожу к ним в гости. Это называется – «приложиться к мощам».
Очередь к мощам святителя Николая: лица (+фото)

Один из них спит в белой церкви под золотым куполом, в маленьком городе за горами и лесами. В детстве я думала, что поэтому он и называется так красиво – Загорск. Потом городу вернули прежнее имя, и теперь он – Сергиев Посад, в честь того, к кому я иногда прихожу в гости. В этой белой церкви я смиренно стою в очереди к раке, а уходя всегда благодарю Сергия за сделанный мне однажды очень личный, очень важный подарок: мое персональное «чудо от мощей».

Второй святой покоится в огромном сказочном соборе, где можно заблудиться как в лесу, и где за алтарем есть небо со звездами, а за боковой дверкой – сад, в котором можно долго-долго сидеть и думать о важном. Собор этот стоит на главной площади города Падуи, и дорогу к нему вам укажет каждый, если вы спросите: «Как пройти к Святому?» Его зовут Антонием.

Там, в соборе, на могиле святого, сотни крошечных фотографий. Чаще – детских, но много и взрослых. Это благодарности за помощь, за спасение, за исцеление.

Хочу повторить: я говорю о благополучном севере благополучной Италии.

Где, в целом, хорошее здравоохранение, где, в общем, честно работают суды, и человеку, в принципе, несложно найти защиту у государства.

В центре моего города к частице мощей святителя Николая стоит очередь.

Мои друзья горячо спорят о том, кому было выгодно привезти из Бари ребро святого Николая, много говорят о возвращении средневекового сознания. Есть те, кто справедливо замечает, что частицы тех же мощей есть в нескольких православных московских храмах – да вот хоть в том же святом Илье Обыденном, в ста метрах от Христа Спасителя.

В общем, все правильно.

И правильно также то, что человеку нужно чудо.

Помощь свыше.

Особенно тогда, когда больше ее получить негде.

Не мне судить, какова степень веры тех, кто этим холодным летом часами стоит, чтобы поклониться святому. Думаю, оценку этой веры даст Господь, и не наше дело Его подменять. Я могу судить только о том, что в моей стране многим людям некому принести свое горе и проблемы.

Люди стоят, чтобы поклониться мощам.

Мы пишем петиции…

Иногда мне кажется – в их действиях смысла значительно больше.

 

 

Текст – Татьяна Краснова

Фото – Анна Данилова

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