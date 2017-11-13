Очевидцы пожара в Анадыре вместо звонка спасателям выкладывали фотографии в соцсети

13 ноября. ПРАВМИР. Очевидцы пожара в Анадыре разместили в интернете видео и фотографии ЧП раньше, чем проинформировали о нем пожарную часть.

В результате пожара в жилом доме пострадали семь человек, из которых 4 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Жильцы получили отравление угарным газом, травмы и ожоги различной степени

ГУ МЧС по Чукотскому АО считает, что несмотря на оперативное реагирование пожарных, подобных последствий можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами. По информации спасателей, первые сообщения с фото и видео фиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части.

«В подобных ситуациях, когда промедление может стоить чьей то жизни сограждане, зачастую считают приоритетным провести фото или видеосъёмку события и поделится этим со своими друзьями и знакомыми нежели своевременно сообщить в экстренную службу», – отметили в пресс-службе МЧС.

Обстоятельства пожара расследует Следственный комитет. МЧС России по Чукотскому автономному округу напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо оперативно сообщить о случившемся в службу спасения.