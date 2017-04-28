Очевидцы спасли выпрыгнувшего из горящей квартиры ребенка в Томске (видео)

28 апреля. ПРАВМИР. Ребенок выпрыгнул с горящей лоджии на седьмом этаже в томской многоэтажке.

Очевидцы растянули рекламный баннер, на который приземлился ребенок, сообщил ТАСС.

Прыжок ребенка на видео – в 2:00.

«Вечером поступило сообщение, что на Иркутском тракте горит лоджия на седьмом этаже. На место было направлено три единицы техники. На лоджии находился ребенок – мальчик 2008 года рождения. До прибытия пожарных очевидцы залезли на козырек, растянули рекламный баннер. Мальчик прыгнул на баннер», – сообщил источник в МЧС.

Ребенок был госпитализирован, он находился в сознании. От огня пострадала лоджия, закоптилась квартира.