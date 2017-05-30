Один человек погиб при авиакатастрофе Ан-26 в Саратовской области

30 мая. ПРАВМИР. Самолет Ан-26 потерпел авиакатастрофу при посадке в Саратовской области. Автомобили, перевозившие пострадавших в госпиталь, попали в ДТП.

Самолет Ан-26, который выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, совершил аварийную посадку во вторник в 5:40 в Балашове Саратовской области. В результате жесткой посадки самолет загорелся, сообщает Интерфакс.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были отправлены в больницу.

Позже стало известно, что автомобили, перевозившие пострадавших в результате авиапроисшествия, попали в ДТП, в котором также есть пострадавшие. Об этом сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.