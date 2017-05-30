О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Один человек погиб при авиакатастрофе Ан-26 в Саратовской области

|
30 мая. ПРАВМИР. Самолет Ан-26 потерпел авиакатастрофу при посадке в Саратовской области. Автомобили, перевозившие пострадавших в госпиталь, попали в ДТП.
Один человек погиб при авиакатастрофе Ан-26 в Саратовской области

Самолет Ан-26, который выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, совершил аварийную посадку во вторник в 5:40 в Балашове Саратовской области. В результате жесткой посадки самолет загорелся, сообщает Интерфакс.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были отправлены в больницу.

Позже стало известно, что автомобили, перевозившие пострадавших в результате авиапроисшествия, попали в ДТП, в котором также есть пострадавшие. Об этом сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Московская студентка-медик оказала помощь травмированным пассажирам самолета Москва – Бангкок
Московская студентка-медик оказала помощь травмированным пассажирам самолета Москва – Бангкок
Новостная служба "Православие и мир"

Экипаж выдал ей аптечку и студентка по очереди обошла всех травмированных

Студент-медик спас пассажирку самолета
Студент-медик спас пассажирку самолета
Новостная служба "Православие и мир"

Руководство киргизского вуза, где учится студент, обещает его премировать

Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии
Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии
Новостная служба "Православие и мир"

Самолет упал на поселок Дача в 1,5 – 2 км от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава…

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
28% собрано / 3420901.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
75% собрано / 57700 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ураган сорвал крест на куполе храма Рождества Богородицы в Королеве
Новостная служба "Православие и мир"

Также ураган повредил крышу Сенатского дворца на территории Московского Кремля

"
Патриарх Кирилл совершил молитву о погибших и пострадавших при урагане в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх передал глубокие соболезнования семьям погибших

"
Более 100 человек остаются в больницах Москвы после урагана
Новостная служба "Православие и мир"

108 человек остаются в больницах, 22 из которых – дети

Все статьи автора
Статьи Дня
Людмила Петрановская: Законы России позволяют забрать ребенка у каждого
Анна Данилова

Система держится не на принципах, а человеческой дури

Подождать с этим до свадьбы
Татьяна Иванова

Горькая история женщины, которая сохранила себя в чистоте

Что делать, если в языке нет слова “Господь”
Петр Давыдов

И как перевести на вепсский язык грехи и драгоценные камни

самое читаемое

Как действовать во время урагана, бури, смерча10,969

Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более 100 тысяч человек7,576

Умерла старейшая актриса России7,187

Число жертв урагана в Москве возросло6,952

Что делать, когда один ученик терроризирует целый класс6,940

Из мусорного бака полицейский услышал детский плач6,468

Если старец воду крестит кадилом5,631

Мне казалось, что на моем лице вновь проступают шрамы4,602

Стать человеком, который умеет отдавать4,089

Шесть человек погибли при урагане в Москве3,733

лучшие авторы

Новостная служба34,946

Ирина Якушева32,644

МЧС России10,969

Екатерина Сиванова7,554

Ксения Кнорре Дмитриева6,940

Екатерина Савостьянова6,468

Священник Сергий Круглов5,631

Аня Рыско4,602

Протоиерей Александр Мень4,089

Священник Константин Камышанов3,180

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть