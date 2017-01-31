Один день из жизни семейной банды (+фото)

В объективе многодетной матери – собственные дети. Никаких взрослых! Скучных, замученных делами, подсчитывающих деньги и время. Есть только эти маленькие существа, ради которых мы, взрослые, порой становимся унылыми занудами, и ради которых перестаем ими быть.

В нашей семье четверо детей. Полный комплект: девочка, мальчик и двойняшки. Маше 9, она учится в третьем классе. Ване 6, он в этом году пойдет в первый класс. Евдокии и Ульяне по пять лет, и у них спевшаяся банда. Нина Архипова