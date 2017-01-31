Один день из жизни семейной банды (+фото)

В объективе многодетной матери – собственные дети. Никаких взрослых! Скучных, замученных делами, подсчитывающих деньги и время. Есть только эти маленькие существа, ради которых мы, взрослые, порой становимся унылыми занудами, и ради которых перестаем ими быть.
В нашей семье четверо детей. Полный комплект: девочка, мальчик и двойняшки. Маше 9, она учится в третьем классе. Ване 6, он в этом году пойдет в первый класс. Евдокии и Ульяне по пять лет, и у них спевшаяся банда.
Дунино утро начинается с творчества. Рисовать надо исключительно в шапке, так вдохновение приходит быстрее.
Средний и единственный сын прячется за стулом. У него секретное задание. Но он мне его тут же выкладывает.
Ванечка рисует карту сокровищ. Потом карту для карты сокровищ. Потом карту для карты для карты сокровищ. Для сокровищ карт мало не бывает! Еще бы придумать, что будет сокровищем…
Изгоняю картографа в детскую наводить порядок. Маховик репрессий набирает обороты.
Ульяна кокетливо бегает по дому с лазерной пушкой. Прежде чем ее убрать, надо настреляться напоследок.
Маша страдает: ее занятие бессовестным образом прервано, придется тоже наводить порядок. Трагедия и драма – мир моего старшего ребенка.
У каждого своя часть работы по уборке помещения. Ульяна собирает карандаши. Она – девушка усидчивая, поэтому сбор мелких предметов достается ей.
Ваня убирает мягкие игрушки. Самое время для небольшой порции обнимашек от сурового парня.
Дуня между тем сменила головной убор. Каждому занятию – своя шапка!
Около года я пытаюсь научить детей пылесосить. Получается пока не очень качественно, зато от души. И – толпой на один маленький пылесос.
Когда в комнате наконец чисто, Маша предлагает настрогать парочку поделок. Гуманистическая педагогика предполагает свободный доступ детей к материалам для творчества. Подозреваю, гуманистические педагоги в основном – бездетные люди.
Все тут же присоединяются: поделок мало не бывает! Я знаю сто и один тайный способ избавления от миллионов поделок, которые грозят захватить мой дом. И все равно не успеваю.
Дети разделились по группам интересов. Кому-то достались ножницы, кому-то – пластилин. Кому-то повезло на математические задачки.
Ульянец и ее медведь Тедди. Она ему не мама, она о нем заботится. Тедди совсем малыш, ему, по прикидкам Ульяны, три с половиной года. Ульяна пробивает для Тедди домик и брата. Спонсоры пока увиливают от ответственности.
Ванечка предпочитает всем прочим игрушкам фигурки «Лего». Их у него огромный баул, с которым мальчик путешествует по миру.
Маша ходит в художественную школу, поэтому в нашем доме есть настоящие картины и скульптуры. Планирует поступать в Строгановку. Она – человек серьезный, поэтому передумает всего раз пять, не больше.
Двойняшки собираются на развивашки, а Маша – на художку. Ваня ходит на занятия в детском саду. Признаюсь, это большое облегчение для всех нас. Логистика – наше слабое место.
Купание – важная часть жизни семьи. За это время родители успевают выдохнуть и выпить чай, а дети – выпустить излишек энергии.
Большое количество людей в семье – к регулярной массовой стирке. Маша отвечает за раскладывание по шкафам сухих вещей.
Дети растут очень быстро. Даже еще быстрее. Только что Маша училась не проносить ложку мимо рта, и вот уже барышня.
Дуня – девочка спокойная, но орет от души. Тайный недоброжелатель доел ее бутерброд, пережить такое непросто.
Недоброжелатель с изменившимся лицом бежит к пруду.
Пока поедатель бутербродов скрывается, можно быстро и качественно наклеить его наклейки в тетрадку.
Ванечка обожает звездные войны и грезит о карьере джедая. А пока можно переждать бурю, разглядывая прохожих.
Многодетной семье стричься удобно на дому. Первой в руки мастера идет наша признанная королевишна Ульяна.
Дуня нарезает круги вокруг и завидует.
Мальчик попросил молнию на виске, потому что он быстрый и сильный. Кто бы мог отказать властелину пылесоса?
Ульяна вешает на стенку семейный портрет. Слева направо: Ульяна, мама, папа, Дуня, Ваня и Маша. Крестики – это руки.
После стрижки страсти утихают и дети понемногу укладываются. Некоторым детям особенно повезло, и папа приспособил им крышу над кроваткой.
Дуня придумала свой вариант прощания перед сном: «Спокойной ночи, добрых снов!» – говорит она каждый вечер. Иногда по нескольку раз.
Дети легли, а я просматриваю фотографии, сделанные за день. Быть мамой, конечно, утомительно и довольно сумбурно (особенно когда наступаешь на детали от «Лего» голыми ступнями). Но и невероятно интересно. А быть мамой нескольких детей еще невероятней.
Нина Архипова