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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Один день из жизни семейной банды (+фото)

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В объективе многодетной матери – собственные дети. Никаких взрослых! Скучных, замученных делами, подсчитывающих деньги и время. Есть только эти маленькие существа, ради которых мы, взрослые, порой становимся унылыми занудами, и ради которых перестаем ими быть.
Один день из жизни семейной банды (+фото)

В нашей семье четверо детей. Полный комплект: девочка, мальчик и двойняшки. Маше 9, она учится в третьем классе. Ване 6, он в этом году пойдет в первый класс. Евдокии и Ульяне по пять лет, и у них спевшаяся банда.

1

Дунино утро начинается с творчества. Рисовать надо исключительно в шапке, так вдохновение приходит быстрее.

 

2

Средний и единственный сын прячется за стулом. У него секретное задание. Но он мне его тут же выкладывает.

 

3

Ванечка рисует карту сокровищ. Потом карту для карты сокровищ. Потом карту для карты для карты сокровищ. Для сокровищ карт мало не бывает! Еще бы придумать, что будет сокровищем…

 

4

Изгоняю картографа в детскую наводить порядок. Маховик репрессий набирает обороты.

 

5

Ульяна кокетливо бегает по дому с лазерной пушкой. Прежде чем ее убрать, надо настреляться напоследок.

 

6

Маша страдает: ее занятие бессовестным образом прервано, придется тоже наводить порядок. Трагедия и драма – мир моего старшего ребенка.

 

7

У каждого своя часть работы по уборке помещения. Ульяна собирает карандаши. Она – девушка усидчивая, поэтому сбор мелких предметов достается ей.

 

8

Ваня убирает мягкие игрушки. Самое время для небольшой порции обнимашек от сурового парня.

 

9

Дуня между тем сменила головной убор. Каждому занятию – своя шапка!

 

10

Около года я пытаюсь научить детей пылесосить. Получается пока не очень качественно, зато от души. И – толпой на один маленький пылесос.

 

11

Когда в комнате наконец чисто, Маша предлагает настрогать парочку поделок. Гуманистическая педагогика предполагает свободный доступ детей к материалам для творчества. Подозреваю, гуманистические педагоги в основном – бездетные люди.

 

12

Все тут же присоединяются: поделок мало не бывает! Я знаю сто и один тайный способ избавления от миллионов поделок, которые грозят захватить мой дом. И все равно не успеваю.

 

13-2

Дети разделились по группам интересов. Кому-то достались ножницы, кому-то – пластилин. Кому-то повезло на математические задачки.

 

14

Ульянец и ее медведь Тедди. Она ему не мама, она о нем заботится. Тедди совсем малыш, ему, по прикидкам Ульяны, три с половиной года. Ульяна пробивает для Тедди домик и брата. Спонсоры пока увиливают от ответственности.

 

15

Ванечка предпочитает всем прочим игрушкам фигурки «Лего». Их у него огромный баул, с которым мальчик путешествует по миру.

 

16

Маша ходит в художественную школу, поэтому в нашем доме есть настоящие картины и скульптуры. Планирует поступать в Строгановку. Она – человек серьезный, поэтому передумает всего раз пять, не больше.

 

17

Двойняшки собираются на развивашки, а Маша – на художку. Ваня ходит на занятия в детском саду. Признаюсь, это большое облегчение для всех нас. Логистика – наше слабое место.

 

18

Купание – важная часть жизни семьи. За это время родители успевают выдохнуть и выпить чай, а дети – выпустить излишек энергии.

 

19

Большое количество людей в семье – к регулярной массовой стирке. Маша отвечает за раскладывание по шкафам сухих вещей.

 

20

Дети растут очень быстро. Даже еще быстрее. Только что Маша училась не проносить ложку мимо рта, и вот уже барышня.

 

21

Дуня – девочка спокойная, но орет от души. Тайный недоброжелатель доел ее бутерброд, пережить такое непросто.

 

22

Недоброжелатель с изменившимся лицом бежит к пруду.

 

23

Пока поедатель бутербродов скрывается, можно быстро и качественно наклеить его наклейки в тетрадку.

 

24

Ванечка обожает звездные войны и грезит о карьере джедая. А пока можно переждать бурю, разглядывая прохожих.

 

25-2

Многодетной семье стричься удобно на дому. Первой в руки мастера идет наша признанная королевишна Ульяна.

 

26

Дуня нарезает круги вокруг и завидует.

 

27

Мальчик попросил молнию на виске, потому что он быстрый и сильный. Кто бы мог отказать властелину пылесоса?

 

28

Ульяна вешает на стенку семейный портрет. Слева направо: Ульяна, мама, папа, Дуня, Ваня и Маша. Крестики – это руки.

 

29

После стрижки страсти утихают и дети понемногу укладываются. Некоторым детям особенно повезло, и папа приспособил им крышу над кроваткой.

 

30-2

Дуня придумала свой вариант прощания перед сном: «Спокойной ночи, добрых снов!» – говорит она каждый вечер. Иногда по нескольку раз.

 

31

Дети легли, а я просматриваю фотографии, сделанные за день. Быть мамой, конечно, утомительно и довольно сумбурно (особенно когда наступаешь на детали от «Лего» голыми ступнями). Но и невероятно интересно. А быть мамой нескольких детей еще невероятней.

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Нина Архипова

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