Один из авторов меморандума о гомеопатии уволен из учреждения Минздрава

8 февраля. ПРАВМИР. Кандидат медицинских наук Денис Рощин уволен из ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России.

Он был ведущим научным сотрудником отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения в указанном учреждении.

Рощину сообщили о прекращении трудового договора 7 февраля по телефону. В приказе сказано, что договор прекращен по личному заявлению работника, однако сам Рощин сообщил, что заявления об уходе он не писал, а с приказом не ознакомился. Эксперт также рассказал, что причина его увольнения — участие в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии. По мнению Рощина, за его увольнением стоит «гомеопатическое лобби», сообщает «Здоровье. Mail.ru».

Рощин добавил, что не собирается обращаться в суд и рад тому, что все так закончилось.

Меморандум о лженаучности гомеопатии был опубликован в понедельник. Его подготовили в Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН. В Минздраве пообещали создать рабочую группу, которая выработает реакцию на документ.