Одиннадцатиклассник из Тамбовской области спас соседа от кровопотери

29 мая. ПРАВМИР. Одиннадцатиклассник из Тамбовской области Максим Толмачев спас от гибели своего соседа, который серьезно поранил руку.

Несчастный случай произошел в селе Бокино 26 мая, сообщает Тамбовский областной портал.

Максим Толмачев рассказал, что услышал сильный грохот, а затем крик жены соседа. Заглянув за забор, он увидел соседа, лежащего за земле. Рука у него была в крови.

Максим попросил маму вызвать скорую помощь, а сам побежал помогать жене соседа опоясать ремнем рану. Таким образом, удалось остановить кровопотерю.

Медики сообщили, что своевременная помощь Максима спасла его соседа от гибели.

Глава Бокинского сельсовета вручила Максиму благодарность за проявленное мужество, а его родителям – благодарность за хорошее воспитание сына.