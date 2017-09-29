Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»

Количество неработающих женщин заметно увеличилось. Однако это не значит, что в семье, где у женщины есть возможность не работать, будет мир, довольные родители и счастливые дети, считает психолог Екатерина Бурмистрова.

Как в семье образуются отдельные материки

Вроде бы, особенно с точки зрения репринтов православного опыта, однокарьерная семья – это предпочитаемая картинка, но и семья, в которой в течение нескольких лет работает только мужчина, а женщина занимается воспитанием детей, имеет свои проблемы. Хотя кажется, что все прекрасно и здорово: женщина может все свое время посвящать ребенку, не дергаться, не думать, когда закончится декрет. К тому же в России очень длинный декрет – полтора года, а то и все три – с сохранением официального места работы женщина может заниматься ребенком.

Переход женщины из декрета в декрет – это отдельная ситуация для работодателя, на эту тему много историй. Недавно мне рассказали, как работодатель спрашивал с тревогой у женщины: «Вы уже свой долг перед обществом выполнили?» Потому что работодателю страшно: нанимаешь специалиста, а потом оказывается, что он будет на балансе 9-10 лет. Например, была забавная история, когда одна женщина постоянно продлевала декрет, хотя фирма уже прекратила свое существование, остались только директор и эта сотрудница, которую уволить было нельзя.

Любая семья имеет свои особенности и свои испытания, а однокарьерная семья – это особая ситуация развития. Дело в том, что проходит несколько лет, и женщина совершенно забывает, что такое ходить в офис; что такое нагрузка работающего вне дома человека; что такое – тот род усталости, который связан именно с работой в офисе; что такое сложные и напряженные отношения с начальником и подчиненными. Она это все постепенно забывает, может, не за два-три года, но за пять-семь лет точно.

Однокарьерная семья при таком лонгитюдном, долговременном рассмотрении обозначает то, что образуются два отдельных материка – папа и мама с детьми.

И чем больше времени пройдет, тем дальше эти материки друг от друга отдалятся, если супруги не предпримут специальных усилий. Потому что уж очень разная жизнь и разные ритмы получаются у супругов, которые и видятся-то только утром и вечером.

Конечно, у тех, кто работает по внешнему графику фултайм, все особенно жестко. У тех, кто работает по свободному графику или на себя, это может быть чуть мягче, но зато и ответственности больше. В общем-то получается, что супруги 95% времени имеют разное наполнение и разные ритмы жизни.

Мама-профессионал сливается с детским миром

В ситуации однокарьерной семьи женщина гораздо больше склонна сливаться с детьми. Это один из тех феноменов, о которых очень много написано. Когда есть какая-то учеба, частичная работа или внешние социальные обязательства, это происходит в меньшей степени. А если одна беременность, вторая беременность, не говоря уже про многодетную семью, то у женщины постепенно происходит слияние с детским миром, который воспринимается как определенная область профессиональной реализации.

Ведь женщина, которая сидит дома, не просто сидит, она считает, что должна сидеть лучшим образом. Это не женщина, которая получила образование в области домоводства, у нее за спиной институт или два института, даже аспирантура, и, возможно, годы успешной рабочей реализации.

И вот сидит с детьми женщина, которая к этому абсолютно жизнью не подготовлена, но зато подготовлена к амбициозной реализации во внешнем мире, и ей нужны достижения. Областью достижений в случае однокарьерной семьи становятся воспитание и развитие детей – питание, лечение, обучение.

Это, в принципе, неплохо, но специфика такая, что поскольку мужчина единственный добытчик, у женщины возникает ощущение, что она должна разгрузить мужа и взять на себя эти функции полностью – максимально хорошо справляться с задачами воспитания, обучения и здоровья детей.

Когда рождается первенец, прочитываются все книги, штудируются все блоги, изучаются все сайты и онлайн-курсы по теме. Это целая субкультура для включенного материнства: и интуитивное материнство, и альфа-перентинг, и заботливая альфа, – масса идей по воспитанию, главное, чтобы мама была с ребенком максимально и мама обо всем знала максимально.

Получается, что есть такая мама-эксперт, учащаяся быть лучшим родителем, и есть папа, у которого своя зона ответственности. Изначально благой посыл приводит к тому, что может образоваться совершенно замкнутый контур.

Темп жизни сейчас высокий, на дорогах сложный трафик, пробки. Вечером жена говорит мужу: «Иди скорее к детям, ты их совсем не видишь». И возникают моменты разобщения, из которых может получиться большая пропасть.

Я это не к тому, чтобы в очередной раз закошмарить ситуацию, нарисовать картину черными красками, а к тому, чтобы супруги понимали, что такое положение в семье будет естественным образом их растаскивать, и нужно делать шаги навстречу друг другу, учитывая, что социальный ветер будет их друг от друга разносить.

У женщины возникают новые типы комплексов

Я постоянно веду родительские группы с семьями, которые обычно выбирают именно однокарьерный путь, и там количество неработающих мам – 7 из 10. Такая семья дает прекрасные возможности, ведь ребенок растет на руках матери, а не на руках внешних воспитателей. Но если эта женщина забудет, что она кто-то еще кроме мамы и хозяйки, это точно не будет на пользу ни семье, ни ребенку, ни самой женщине.

Постепенно у женщины возникают новые типы комплексов. Сначала состояние может дойти до полного одичания, когда женщина, еще не адаптировавшаяся к материнству, целиком находится в пеленочно-колясочно-прогулочном круге. Потом с этим обычно все справляются, хотя с годами у женщины накапливается ощущение, что она вообще никто и звать ее никак.

У женщины возникает социальная тревога: очень быстро меняется рынок, приходят новые технологии. Да, она в свое время добилась высоких успехов в корпорации, но время ушло, она теряет квалификацию, ведь несколько лет – это огромная дыра почти в любой профессии, потому что изменения происходят очень быстро.

Плюс постепенно, подспудно может накапливаться недовольство мужчины – он же не может постоянно чувствовать себя только банкоматом.

Он работает, работает, а благодарность видит не всегда, и со временем все меньше, ведь только очень мудрая жена будет культивировать в себе способность выражать благодарность.

Но чем больше у женщины сомнений в себе, в своей компетентности, тем меньше у нее склонность выражать благодарность, и тем больше смайлик разворачивается вниз.

Конечно, это неблагоприятная версия событий. Она может быть другой, но то, что женщины, имеющие высшее образование и высокую квалификацию, через несколько лет сидения дома с детьми начинают испытывать социальную тревогу, это точно.

20 лет образования ластиком не стираются

Я знаю десятки случаев, когда женщины, испытывая тревогу и неопределенность в этой ситуации, рожают еще одного малыша, таким образом компенсируя ощущение собственной ненужности. Это очень сложный выбор, потому что ребенок не должен быть ни клеем для решения каких-то проблем в отношениях, ни затычкой в мироздании, когда родители чувствуют, что что-то пошло не так. Это тот выбор, который потом обязательно даст отмашку, от проблем никуда не уйдешь, они просто отложатся.

Кто-то в такой момент решает: нет, мне важен мой выбор, я хочу сидеть дома с ребенком. Но даже в многодетной семье, когда рождение следует за рождением, женщину все равно не оставляет идея социальной реализации, потому что это очень глубоко заложено, это 15-20 лет образования, такие вещи ластиком не стираются. Если женщина совсем уж не уходит в глубокую платочно-юбочную реконструкцию, она все равно помнит, что что-то еще должно быть кроме семьи.

Еще один вариант решения женщины: «Нет, на свою работу, где я была так успешна, я не могу выйти. Это офисная работа, а я не хочу в офис ни за какие деньги». К тому же женщина начинает считать и понимает, что ее зарплата в офисе будет равна зарплате няни и кружков, на которые она хочет водить ребенка, и оказывается, что дешевле не работать.

Часто женщина теряет интерес к тому, чем занималась прежде. То, что в 17-18 лет казалось классным и таким интересным, после вхождения в материнство становится абсолютно бессмысленным.

Но женщина думает: «Однокарьерная семья – не мой выход. Я еще что-нибудь придумаю, мне интересно вот это». Я знаю очень много мам, которые ушли в фотографию, педагогику, психологию, рукоделие, открыли собственные онлайн-проекты, то есть начали что-то новое, совместимое с жизнью семьи с детьми и приносящее небольшой заработок и удовлетворение.

Для долго не работающей женщины важно, что она что-то может еще кроме того, как рутинно помыть, убрать, постирать, а завтра все равно оно все грязное, съеденное и разбросанное. В этом случае работа – это отдушина.

Но совсем не всегда и не для каждой женщины, не для каждой ситуации с детьми это возможно. Когда вариант нахождения новой профессии реализуется, это почти всегда здорово. Но есть гипервариант, когда женщина уходит с головой в новую профессию, и дети побоку, хотя мама тут, дома, она фрилансер, но никто ее не видит и одни пятки из интернета торчат.

Есть вариант, когда у женщины совсем нет энергии, она понимает, что да, однокарьерная семья – это сложно, но ребенок, например, с аллергией или с гиперактивностью, или ребенок с каким-то физическим заболеванием, или две пары погодок. Или это женщина, которой, в принципе, свойственен низкий темп, не все же метеоры. Для совмещения работы и детей совсем не каждый годится просто конституционально.

Папу – на неделю с детьми, маму – на неделю в офис

Если женщина решает укорениться в этой однокарьерности, очень важно выровнять свое отношение к ситуации, чтобы не встать на путь самогрызения, грызения мужа, обесценивания его рабочих успехов, ведь если женщина плохо относится к себе, она может точно так же начать обесценивать единственного работника.

Это важно с двух сторон. Очень важно, чтобы работающий человек подкреплял значимость действий неработающего: «Да, то, что ты делаешь, это очень важно. Да, это огромная работа. Да, это каждодневные усилия». Потому что часто накапливается обоюдное непонимание. Муж пришел из офиса и говорит: «Ты что тут делала целый день? Где еда? И почему все так грязно?»

Я в таких случаях даю парадоксальную рекомендацию, ее не все любят, но она единственно работающая – оставьте мужа на неделю с детьми без его мамы, без вашей мамы и без помощников. Иногда понять ситуацию изнутри можно только в процессе прямого погружения.

И парадоксальная рекомендация второго рода – женщине стоит выйти на работу в офис хотя бы на месяц, например, подругу заменить, или на какую-то временную подработку. Она сразу вспомнит, что такое вставать в 7:30, возвращаться домой через пробки и днем иметь только 40 минут на обед. Иногда это можно вспомнить только путем погружения в то, что действительно плотно-плотно забыто.

Но в целом нужны шаги по принятию друг друга, по признанию обоюдных каждодневных усилий, по формированию у детей позиции.

Если говорить: «Папа весь день в стрелялки в офисе играет. Мама ничего не делает целый день, только в Facebook сидит», – такое обесценивающее неуважительное отношение очень быстро ловится детьми.

Какой мамой вы сами хотите быть для своих детей

Все абсолютно в силах участников, но необходимо делать последовательные шаги. Во-первых, нужно определить геопозицию, какая сейчас в вашей однокарьерной семье ситуация. Женщина еще в стадии нирваны от того, что может не ходить в офис? Или она уже устала от домашней рутины? И что там на уровне предписаний? Часто же мама пилит женщину: «У тебя красный диплом, а ты сидишь во втором декрете». Или мама мужа говорит: «Ты чего моего мальчика заездила? Брысь в офис! Вторую зарплату неси, и покупайте дачу».

Какие внешние социальные факторы на вас давят в этой ситуации? Что для вас самой действительно является самым важным? Что по этому поводу думают работающие участники?

Ведь очень часто люди не говорят про больные вещи, как мы перестаем кусать воспалившимся больным зубом – больно, мы бережем зуб, а воспаление растет. Так же на такие болезненные темы часто люди перестают беседовать.

Что думает муж по поводу того, что жена во втором декрете? Возможно, для него это классно, и он чувствует себя человеком, который может позволить жене не работать. А возможно, он устал, его задушили финансовые обязательства, и ему нужна передышка.

Посмотрите, как вы реагируете на то, что у вас нет своего заработка, и как на это реагирует муж. Если вы сидите дома с детьми, если семья однокарьерная, то какие для вас факторы стресса и какие из них истинные, а какие ложные?

Посмотрите, в какую сторону стоит двигаться. Вы сейчас здесь, а где бы вы хотели оказаться через год, через два года, через три? Какой бы вы хотели быть для ваших детей? Мамой, которая печет пироги, создает уют и тепло? Или мамой, которая имеет регалии и звания? Или вы хотите что-то другое?

Только в таком решении очень важно помнить, что никакая брошюра, никакая церковная или светская книга не может обеспечить вам счастье, если это не ваш собственный выбор.

Подготовила Тамара Амелина