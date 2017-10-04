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Огонек, который сделал человечество бессмертным

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4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Какие заблуждения связаны с ним – рассказывает Алексей Паевский.
Огонек, который сделал человечество бессмертным
Спутник. Художник Gregory R Todd

Алексей Паевский

В истории можно найти не так мало дат, про которые можно сказать: «мир изменился». А так, чтобы он изменился сразу, окончательно и бесповоротно, причем – в лучшую сторону, быть может, всего одна. И это событие произошло 60 лет назад. Мир был уже достаточно тесным, чтобы новость разошлась мгновенно, а новость была шокирующей и вдохновляющей одновременно. И при этом очень наглядной: достаточно было в нужное время выйти на улицу и посмотреть в ночное небо или просто включить радиоприемник и услышать ставшее знаменитым «Бип! Бип!».

По поводу первого спутника написано-переписано сотни тысяч, если не миллионы знаков. Известно почти все, да и найти все это в интернете не составит труда. Но тем не менее попробуем внятно изложить всю короткую историю первого спутника и по дороге развеять несколько заблуждений, связанных с ним.

 

Всего лишь слегка доработанная

И первое из этих заблуждений, связанное с предысторией ПС-1 (так назывался наш герой – «Простейший спутник»), говорит о его ракете-носителе. В последнее время часто приходится слышать от «развенчателей», что Р-7, знаменитая «семерка» – это «всего лишь» слегка доработанная немецкая баллистическая ракета «Фау-2».

Давайте разберемся с этим «всего лишь». В общем, с тем, что разработка советской баллистической ракеты опиралась на немецкую «Фау» (как и американской) – никто никогда и не спорит. Но «модификацией» германской ракеты можно назвать лишь первый вариант советской – Р-1. А что касается Р-7 – давайте сравним, насколько она «слегка» доработана.

Итак, «Фау-2» могла пролететь максимально на 300 километров, несла головную часть в тонну весом, сама весила 13 с небольшим тонн и развивала тягу на старте в 27 тонн, будучи одноступенчатой ракетой. Р-7 была двухступенчатой ракетой (в поздних вариантах, например «Молния» – было и четыре ступени), стартовой массой до 267-300 тонн, а масса головной части составляла до 5 тонн. Что называется, почувствуйте разницу. Восхищают темпы, которыми пришли от Р-1 к Р-7: в 1948 году первое испытание Р-1, в 1957-м уже испытана Р-7 и не только запущен первый спутник, но и первое живое существо в космос.

 

«Мы рискуем потерять приоритет»

Хорошо известно, что изначально планировался запуск большого спутника, однако Королев, понимая, что сроки изготовления большой орбитальной научной лаборатории сдвигаются, еще в январе написал докладную записку в Совет Министров: «Имеются сообщения о том, что в связи с Международным геофизическим годом США намерены в 1958 году запустить ИСЗ. Мы рискуем потерять приоритет. Предлагаю вместо сложной лаборатории – объекта «Д» вывести в космос простейший спутник».

Добро было получено 15 февраля, и начались работы над образом ПС-1.

Как он выглядит, все хорошо знают: две полусферы из полированного алюминиевого сплава диаметром 58 сантиметров, состыкованные и герметизированные резиновой прокладкой, внутри – аккумуляторы и радиопередатчик с четырьмя антеннами. Хотя… Вот тут есть еще одно маленькое заблуждение: на самом деле антенн у спутника было две. Две уголковые антенны с углом между плечами в 70 градусов, одно плечо – штырь 2,4 метра; другое – 2,9. Они передавали простые сигналы на двух частотах: 20 и 40 мегагерц, доступных радиолюбителям. Так что «хвостов» у спутника было четыре, но антенн – две.

Всего 83,6 килограмма – таким «снежком» было разбито окно в космос.

2 октября 1957 года у Королева все было готово. Сергей Павлович подписал приказ о летных испытаниях ПС-1 и отправил уведомление в Москву. Москва промолчала, и Королев сам дал команду отправлять ракету на стартовый стол тогда еще не Байконура и начинать отсчет.

В пятницу, в 22 часа 28 минут 34 секунды московского времени 4 октября Р-7 оторвалась от стартового стола и взмыла в ночное небо. Через 295 секунд первый искусственный спутник Земли вышел на орбиту с апогеем в 947 километров и перигеем в 288 километров. Здесь, кстати, тоже кроется одна неточность. На самом деле на орбиту вышло сразу ДВА первых искусственных спутника Земли. Вторым стала вторая ступень ракеты весом в семь с половиной тонн. И, кстати, те, кто говорит, что видел спутник своими глазами, на самом деле видели именно ее.

Спутник-1

«Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным»

А для наблюдения за настоящим ПС-1 была создана специальная научная группа. И именно благодаря наблюдениям за движением первого спутника удалось получить ценную научную информацию, несмотря на то, что научной аппаратуры на ПС-1 не было. Оказалось, что даже на высоте под 300 километров земная атмосфера плотнее, чем ожидалось.

Сам же запуск произвел огромный эффект во всем мире. Не будем говорить об идеологической стороне, о вызванном энтузиазме в нашей стране, о том, что именно из-за спутника в США создали военное агентство передовых исследований (DARPA). Приведем только цитату из великого мечтателя Рэя Брэдбери:

«В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я (…) глядел вверх и думал о предопределенности будущего. Ведь тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества. Я знал, что, хотя русские и прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и займем надлежащее место в небе (…). Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным».

Ледник на Плутоне получил название Sputnik

И небольшой постскриптум. Чуть меньше, чем через 58 лет после полета первого спутника, случилось еще одно очень важное для освоения космоса событие: человечество достигло Плутона. 14 июля 2015 года почти сутки зонд NASA New Horizons исследовал с пролетной траектории далекую, загадочную и холодную систему Плутона и Харона.

Вот это белое пятно на Плутоне – и есть Sputnik

Мы впервые в деталях увидели, как выглядит небесное тело, до 2006 года считавшееся девятой планетой Солнечной системы. После изучения детальных снимков первопроходцы из NASA получили право дать имена объектам на поверхности. И – по их, не по нашей инициативе, самый яркий объект на Плутоне, гигантский ледник, получил название Sputnik. Так за шестьдесят лет крошечный шарик со своим «Бип! Бип!» добрался до окраин Солнечной системы.

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