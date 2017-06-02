О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске (видео)

|
2 июня. ПРАВМИР. Охранники кафе «Сумах» в центре Мурманска не пустили в заведение троих мам с детьми в инвалидных колясках, планировавших отметить там Международный день защиты детей.
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске (видео)

По данному факту Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе», – говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган сообщил, что допустивший нарушение прав детей охранник уже уволен, передает ТАСС.

«Однако родители детей-инвалидов не соглашаются ограничиться извинениями администрации кафе, поскольку, по их словам, это не первый подобный случай именно в этом заведении. Самое обидное, что они шли в кафе после мероприятия в честь Дня защиты детей, чтобы продолжить праздник», – сказал омбудсмен.

По его словам, он намерен защитить интересы детей в суде.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Познер: в России нет условий для инвалидов
Познер: в России нет условий для инвалидов
Новостная служба "Православие и мир"

Тележурналиста вновь попросили прокомментировать эпизод на шоу «Минута славы»

Епископ Пантелеимон: В храмах мало инвалидов, потому что нет для этого условий
Епископ Пантелеимон: В храмах мало инвалидов, потому что нет для этого условий
Новостная служба "Православие и мир"

На форум приехали 200 человек, включая священнослужителей и церковных социальных работников

Президент утвердил размер ежемесячной выплаты детям-инвалидам
Президент утвердил размер ежемесячной выплаты детям-инвалидам
Новостная служба "Православие и мир"

В следующем году размер соцпомощи составит 807 рублей

Благотворительный фонд
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
80% собрано / 46600 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
32% собрано / 3233288.28 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ректор ВШЭ предсказал превращение школы из оплота образования в центр воспитания
Новостная служба "Православие и мир"

Более половины реальной образовательной деятельности детей будет проходить вне школы, прогнозирует Кузьминов

"
Подмосковные власти рассказали о состоянии Матвея Иванова (Егора Спахова)
Новостная служба "Православие и мир"

Он называет приемных родителей мама и папа и максимально адаптировался в новой обстановке, рассказала омбудсмен

"
Ирада Вовненко опровергла свое увольнение с должности директора Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Директор Исаакиевского собора сообщила, что вникает в документы и попросила поддержки

Все статьи автора
Статьи Дня
«Сестры» осиротели. Умерла Мария Мохова
Дарья Рощеня

Коллеги вспоминают ту, которая отстаивала право женщин на защиту

Нюта Федермессер: Надо убрать боль, тогда можно вспомнить и о душе
Нюта Федермессер

Я крикнула это своё "нет" и разозлила священника на сцене

Как не сойти с ума перед ЕГЭ
Дарья Рощеня

Что поможет ребенку и его родителям пережить время экзаменов

самое читаемое

Три священника про очередь к мощам святителя Николая16,537

Людмила Петрановская: Законы России позволяют забрать ребенка у каждого14,476

Тутта Ларсен: “Мне все равно, на какой машине ездит священник”10,794

Фильм “Нелюбовь” – когда ребенку нет места в мире родителей7,894

Не плачь, мама, я монахой стану!6,639

Когда я стану отцом, то никогда не брошу своих детей5,184

У моей БЖ новый МЧ3,968

Диакон из коррекционной школы: “Я с ними ничего не боюсь”3,745

Дети, я не с ними – я с вами3,388

Биологи раскритиковали диссертацию по теологии протоиерея Павла Хондзинского3,116

лучшие авторы

Новостная служба21,553

Редакция портала "Православие и мир"18,994

Анна Данилова14,476

Валерия Михайлова13,485

Ксения Кнорре Дмитриева7,894

Дарья Рощеня7,289

Галина Барышникова6,639

Наталия Константинова5,184

Ксения Туркова3,968

Анна Уткина3,116

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть