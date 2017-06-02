Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске (видео)

2 июня. ПРАВМИР. Охранники кафе «Сумах» в центре Мурманска не пустили в заведение троих мам с детьми в инвалидных колясках, планировавших отметить там Международный день защиты детей.

По данному факту Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе», – говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган сообщил, что допустивший нарушение прав детей охранник уже уволен, передает ТАСС.

«Однако родители детей-инвалидов не соглашаются ограничиться извинениями администрации кафе, поскольку, по их словам, это не первый подобный случай именно в этом заведении. Самое обидное, что они шли в кафе после мероприятия в честь Дня защиты детей, чтобы продолжить праздник», – сказал омбудсмен.

По его словам, он намерен защитить интересы детей в суде.