Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске (видео)

По данному факту Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
«Следственными органами СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе», – говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган сообщил, что допустивший нарушение прав детей охранник уже уволен, передает ТАСС.
«Однако родители детей-инвалидов не соглашаются ограничиться извинениями администрации кафе, поскольку, по их словам, это не первый подобный случай именно в этом заведении. Самое обидное, что они шли в кафе после мероприятия в честь Дня защиты детей, чтобы продолжить праздник», – сказал омбудсмен.
По его словам, он намерен защитить интересы детей в суде.