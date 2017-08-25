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Охранник Уральского вуза спас тонувшего в пруду ребенка

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25 августа. ПРАВМИР. Охранник Уральского государственного университета путей сообщения спас из воды восьмилетнего мальчика, сообщает пресс-служба вуза.
Охранник Уральского вуза спас тонувшего в пруду ребенка
Фото: Пресс-служба УрГУПС

«Сергей Сергеевич Кузнецов, охранник УрГУПС, не раздумывая кинулся в воду и спас восьмилетнего мальчика», – говорится в сообщении университета.

Восьмилетний Сергей Федосин и двенадцатилетний Даниил Мищенков купались в водоеме.

«Ребята смело пошли по обмельчавшему городскому пруду, воду в котором нынешним летом спустили для ремонта Макаровского моста. Но на середине пруда их ждала неожиданность. Пока они шли к противоположному берегу, вода стала прибывать», – сообщает вуз.

Достаточно высокий Даниил, умеющий плавать, оказался по макушку в воде. Испуг подтолкнул подростка к противоположному берегу, куда он выбрался благополучно. А вот Сергей, на голову ниже своего друга и не умеющий плавать, начал тонуть.

В тот момент, когда охранник Сергей Кузнецов проводил штатный осмотр территории, по рации поступил сигнал, что на середине пруда кто-то тонет.

«Сначала я не поверил, что кто-то тонет, ведь пруд обмельчал. Подумал, что подростки дурачатся. Но увидев, что водоем прибывает, а там, где было мелко, стало глубоко, быстро осознал всю серьезность ситуации», – рассказал Сергей Кузнецов.

Не задумываясь, Сергей снял одежду и устремился к середине водоема. Доплыв до мальчика, он посадил его себе на шею и двинулся по направлению к берегу.

«В помещении охраны дрожащих от страха ребят закутали и напоили сладким чаем с пряниками. В настоящий момент жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает», – отмечает вуз.

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