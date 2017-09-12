Около 100 тысяч человек вышли на крестный ход в Петербурге

12 сентября. ПРАВМИР. Около 100 тысяч человек приняли участие в крестном ходе, посвященном празднованию переноса в Петербург мощей небесного покровителя и защитника города князя Александра Невского.

«В крестном ходе приняли участие около 100 тыс. человек. Множество людей присоединялись к шествию по мере продвижения колонны», – сообщили ТАСС в Петербургской митрополии.

Крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора, где утром состоялось торжественное богослужение, к Александро-Невской Лавре. Всего верующие, которых возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, прошли более 3,5 км.

По главной магистрали города были пронесены Казанская икона Божией Матери и доставленный накануне в Петербург из Греции образ Пресвятой Богородицы «Панагия Сумела».

«Этот праздник имеет глубокий символический смысл. Он соединяет историю и современность, наши земные заботы с вечными ценностями и духовными традициями народа. В день памяти святого князя зададимся вопросами: какую роль он сыграл в жизни русского народа, почему мы особо чтим его память, проходя крестным ходом по Невскому проспекту, как это делали наши благочестивые предки столетия назад?», – сказал митрополит.

Правящий архиерей подчеркнул, что жизненный пример святого великого князя особенно важен в столетнюю годовщину трагических событий, потрясших Отечество. «Тогда предлагался новый, коммунистической «идеал» человека, который мог бы изменить мир собственной силой, отвергая помощь Божию. Последствия той ошибки мы до сих пор исправляем», – добавил он.

Петербуржцев и гостей города с праздником поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, почетный председатель кавалеров ордена Александра Невского контр-адмирал Анатолий Климов.

Мероприятие приурочено к годовщине переноса в Петербург мощей Александра Невского 12 сентября 1724 года.