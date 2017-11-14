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Ольга Голодец назвала расходы на лечение онкобольных приоритетными

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14 ноября. ПРАВМИР. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что финансирование лечения онкологических больных должно быть приоритетными направлением в бюджете страны.
Ольга Голодец назвала расходы на лечение онкобольных приоритетными
Фото: pereslavl-eparhia.ru

Вице-премьер напомнила, что по заверению Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования, помощь онкобольным должна быть оказана за счет средств бюджета.

«Есть вопрос приоритизации. Онкология с точки зрения населения – одно из самых тяжелых заболеваний. Поэтому приоритет выделения средств и закрепления средств за такими больными должен быть, безусловно”,  –  заявила вице-премьер на церемонии открытия XXI Российского онкологического конгресса.

Ольга Голодец подчеркнула, что для успешной работы в этой сфере необходимо увеличить прозрачность расходования средств, пишет РИА «Новости».

“Сегодня мы должны видеть обратную связь, мы должны понимать, почему те или иные категории больных вдруг не получили лекарства почему им не оказана вовремя медицинская помощь если средства на это нацелены”, – считает Ольга Голодец.

Вице-премьер также призвала врачей улучшить ситуацию с онкологическими заболеваниями за ближайшие три-четыре года.

“У нас есть доктора, у нас есть лекарства, у нас есть оборудование, – обратилась к собравшимся вице-премьер. – И на какие точки нужно обратить свое внимание для того, чтобы сделать более амбициозный шаг, – все находится в наших и ваших руках».

По данным Ольги Голодец, Россия занимает второе место в мире по смертности от онкологических заболеваний. На сегодняшний день по причине новообразований в год  в нашей стране умирает около 300 тыс. человек.

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