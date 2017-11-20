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Олимпийская чемпионка снялась в ролике ко Всемирному дню ребенка

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20 ноября. ПРАВМИР. Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун снялась в ролике, приуроченном ко Всемирному дню ребенка.
Олимпийская чемпионка снялась в ролике ко Всемирному дню ребенка
Фото: cpv.ru

Видео «Война — это дети, лишенные будущего» было снято оператором-постановщиком Вячеславом Красаковым и командой медиа проекта «ТОК». Наравне с семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и в нем играет маленькая гимнастка Авдотья Савельева, которая учится в ГБУ «СШОР-74» Москомспорта.

«Более полумиллиарда детей живет в зоне военный действий или гуманитарного кризиса. Это означает, что каждый четвертый ребенок на планете голодает, не может получить медицинскую помощь или образование. Сумеем ли мы подарить им будущее, о котором они мечтают?» – задаются вопросом авторы видео.

Всемирный день ребенка (Universal Children’s Day)  отмечается 20 ноября. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1954 году.  Он приурочен к учреждению Декларации прав ребенка (сейчас – Конвенция о правах ребенка), которая призывает признавать детей полноценными и полноправными личностями, которым должна быть обеспечена счастливая и благополучная жизнь.

 

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